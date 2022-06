Balarama Holness se lance dans Notre-Dame-de-Grâce

Le fondateur et chef de Bloc Montréal et Mouvement Montréal a annoncé lundi qu’il se présentera aux élections provinciales dans Notre-Dame-de-Grâce (NDG) et qu’il ne fera pas d’efforts particuliers pour présenter des candidats en dehors du Grand Montréal.

«Je me lance à NDG, c’est le district dans lequel on va mettre le plus de ressources possible, a annoncé en primeur Balarama Holness à Mario Dumont, en entrevue sur les ondes de QUB radio, lundi. Je crois que beaucoup de personnes anglophones immigrantes sont sur leur dernier souffle au niveau de leurs droits. Et NDG, c’est l’arrondissement clé, et pour nous une priorité qu’il faut gagner.»

Balarama Holness, qui se lance sur la scène provinciale et dont le Parti Bloc Montréal est autorisé depuis le 7 juin dernier, estime qu’élection ne sera «pas du gâteau pour les libéraux». «Ça va être compétitif et ils le savent. Nous sommes confiants que NDG, D’Arcy-Mc-Gee et même Saint-Henri vont être compétitifs. On va avoir au moins 30 candidats dans Montréal.»

Les intérêts des Montréalais

Le fondateur de Bloc Montréal, ancien candidat à la mairie de Montréal, estime que son parti va «vraiment représenter les intérêts des Montréalais et des Montréalaises».

Aussi, Balarama Holness concentrera ses efforts sur la métropole et non particulièrement en région. «Un Montréal qui est fort, puissant, qui est un moteur économique du Québec va faire en sorte que les régions vont être aussi puissantes», a-t-il indiqué en ondes.

«Pour nous, c’est vraiment important d’avoir une représentation à l’Assemblée nationale, que ce soit au niveau économique, au niveau du logement, de la culture. Nous voulons investir à Montréal et c’est pour ça que nous avons besoin d’un Bloc Montréal», a-t-il également assuré, se qualifiant d’entrepreneur politique. «Le parti libéral ne me représente pas. Il faut un nouveau vent de fraîcheur pour aller de l’avant, et c’est ce qu’on fait».