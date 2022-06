Des services insuffisants pour les élèves en difficulté, selon le Protecteur du citoyen

Faute de ressource, le système d’éducation peine à répondre aux besoins des élèves du primaire en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (DAA), a constaté le Protecteur du citoyen au terme d’une enquête.

Cette enquête a révélé des «écarts inquiétants» entre ce que dit la Loi sur l’instruction publique et ce qui se vit au quotidien dans les écoles.

• À lire aussi: Un plan nécessaire pour un meilleur système d’éducation

• À lire aussi: Bilan de la CAQ: le plan de match a été revu pour la maternelle 4 ans

«Quels que soient les besoins des élèves, les services offerts sont principalement organisés en fonction des moyens disponibles et des montants alloués par le ministère, plutôt qu’en fonction de l’évolution des besoins réels des élèves», a déploré le Protecteur du citoyen, Marc-André Dowd.

Certains enfants ne font donc pas les progrès qu’ils pourraient faire parce qu’ils «attendent leur tour» trop longtemps pour avoir accès à des services, comme l’orthopédagogie, la psychologie, l’orthophonie et l’éducation spécialisée. Le Protecteur du citoyen estime que dans certains cas, le délai entre la reconnaissance des difficultés d’un enfant et le moment où ses besoins sont évalués à l’école s’élève à plus de huit mois.

Il arriverait aussi que les enfants doivent attendre un autre huit mois avant d’obtenir des services. «Ces deux délais se cumulent. Des élèves peuvent ainsi attendre au-delà d’une année scolaire entre le moment où des besoins ont été décelés et le premier service rendu», peut-on lire dans le rapport. Cette situation préoccupante s’explique par le manque de personnel et par un financement inadéquat, a expliqué Marc-André Dowd.

Pénurie de personnel

Le réseau scolaire fait face à un «manque chronique de personnel» des services éducatifs complémentaires, à un point tel que le ministère de l’Éducation est dans le brouillard quant au nombre de postes vacants pour cette catégorie de personnel.

À cela s’ajoute la lourdeur administrative du processus «d’assurance qualité» imposé par le ministère de l’Éducation, qui nuit à la disponibilité du personnel, et donc à l’accessibilité aux services. La collaboration entre les différents intervenants est-elle aussi limitée par le manque de personnel, puisque de nombreux professionnels doivent partager leur temps entre plusieurs écoles, ce qui nuit à la cohésion des équipes de travail et qui rend plus difficile le développement d’un sentiment d’appartenance avec les collègues, les élèves et leur famille, a constaté M. Dowd.

Financement à l’envers

Le rapport d’enquête révèle également que la manière dont ces services sont financés est inadéquate.

«Ce n’est pas en fonction du nombre d’élèves avec des rapports ou des demandes d’évaluation qu’on fixe le nombre de jours de présence du personnel professionnel à l’école. On commence plutôt dans l’autre sens: la commission scolaire met un budget X sur la table, ça paye Y orthophonistes, répartis dans Z écoles», peut-on lire.

«Ça devrait être le besoin qui détermine les ressources financières, et pas le contraire», a fait valoir M. Dowd. Ainsi aux prises avec un tel manque de ressources, les écoles ont parfois à faire des choix déchirants.

AFP

«Le réseau scolaire est plus enclin à mettre des services éducatifs complémentaires en place, si l’élève est en situation d’échec, a illustré le protecteur du citoyen. Or, l’atteinte de la note de passage n’est pas un barème pour conclure qu’un enfant n’a pas, ou n’a plus de difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.»

Le privé

Dans cette situation, 42 % des parents ayant participé à l’enquête du Protecteur du citoyen ont dit avoir eu recours à des services privés. Cela pose un problème d’équité, selon M. Dowd, car tous les parents n’ont pas les moyens de se payer des consultations dans le réseau privé, et aussi parce que les interventions du privé ne tiennent pas nécessairement compte de la réalité du milieu scolaire dans lequel évoluent les enfants.

Recommandations

En réponse à ces constats, le Protecteur du citoyen a émis 11 recommandations au ministère de l’Éducation, dont la révision du modèle de financement des services éducatifs complémentaires, le suivi des postes à pourvoir dans cette catégorie d’emploi dans le réseau scolaire, et la valorisation de ces postes pour les rendre plus «attractifs» dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

AFP

Le protecteur recommande aussi d’élaborer des outils pour orienter le rôle et les responsabilités des différents intervenants dans la dispensation de ces services, afin d’assurer une meilleure cohésion dans les interventions auprès des élèves en difficulté.

Le ministère de l’Éducation a jusqu’au 1er septembre 2022 pour faire parvenir au Protecteur du citoyen un plan de travail. Il devra aussi faire un suivi de l’état d’avancement des mesures mises en place, six mois plus tard.

Au Québec, 86 000 élèves du primaire présentent des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, ce qui représente un élève sur sept. En vertu de la loi, ils ont droit à des services adaptés qui favorisent leur réussite éducative.