Deux équipes de Québec représenteront le Canada aux Championnats panaméricains de cheerleading

Deux équipes de la région de Québec participeront aux Championnats panaméricains de cheerleading, qui auront lieu au Chili, en septembre.

L’équipe du Rouge et Or de l’Université Laval et une équipe de l’Académie Saint-Louis ont été retenues par Cheer Canada pour représenter le pays lors de cette compétition.

«C’est une des plus prestigieuses dans le niveau scolaire parce que la prochaine étape après ça, c’est les Jeux olympiques», explique Cédric Langevin, entraîneur-chef de l’équipe de cheerleading de l’Université Laval.

C’est un rêve qui se réalise pour les jeunes athlètes.

«C’est l’expérience d’une vie! Ça n’arrive pas à tout le monde quelque chose comme ça», se réjouit Laurie Audet, de l’équipe juvénile 4 de l’Académie Saint-Louis.

L’athlète de l’Université Laval, Maya Cantin, a encore du mal à réaliser ce qui lui arrive: «On n’y croyait pas trop parce que c’était inatteignable. Mais au fil des sélections on s’est dit ok ça se peut pour vrai! Mais j’ai vraiment été surprise».

Il s’agit des deux premières équipes québécoises à réussir à se qualifier pour cet important tournoi.

«Ça va faire une bonne visibilité pour le programme et pour le cheerleading en général», dit Anthony Bilodeau de l’équipe de l’Université Laval.

Un exploit d’autant plus remarquable qu’il survient après deux années d’entraînement perturbées par la pandémie.

«C’est sûr que physiquement ça été quand même difficile de revenir à la forme après deux ans de pause», avoue Laurie Audet, qui avait très hâte de renouer avec son sport.

Les Championnats panaméricains de cheerleading se tiendront à Santiago, au Chili, du 28 septembre au 2 octobre prochains.