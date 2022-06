Enfant mort dans un véhicule surchauffé: «de la négligence», dénonce la mère

Anaïs Perlot a perdu son bébé Cassius, après qu’il eut été oublié par son père dans la voiture lors d’une journée très chaude à Griffintown, le 22 juin 2018.

L’homme avait raconté aux enquêteurs qu’il était convaincu d’avoir déposé son enfant à la garderie en matinée, sur la rue William.

Lorsqu’il s’est présenté en fin d’après-midi pour aller récupérer son poupon, des employés l’auraient informé que le bébé n’avait pas été présent de la journée.

L’histoire a connu son triste dénouement quelques instants plus tard, avec la découverte du petit corps sans vie à bord du VUS.

Après six semaines d’enquête, le père du petit de six mois n’a jamais été accusé.

Les autorités en étaient venues à la conclusion qu’il s’agissait d’un accident, mais pour Mme Perlot, il s’agit de négligence.

«C’est de la négligence, de la négligence. J’entends l’oubli, j’entends l’explication, mais je ne pense pas qu’on puisse aujourd’hui en tant que société, en tant que parents responsables se dire que c’est un oubli... Ça ouvre la porte à tellement de situations qui peuvent être dramatiques. Plus ils sont petits, plus ils sont amenés à être en danger, et c’est notre devoir d’y pallier», plaide Mme Perlot.

Elle compte déposer une plainte privée contre son ex-conjoint au DPCP.

«Si on est capable de savoir si on a oublié son téléphone, ses clefs, quand on a la charge d’un enfant on doit aussi s’assurer soi-même qu’on est apte, capable», insiste-t-elle.

Aucun filet de sécurité n’a permis de prévenir l’incident qui a emporté le petit Cassius.

Manquements à tous les niveaux

«Il y a eu des manquements à tous les niveaux, déjà au niveau du papa, et je n’ai pas été contactée par la garderie, en me disant ‘’votre fils n’est pas là aujourd’hui’’. Les écoles sont tenues de se renseigner, ce n’est pas le cas des garderies, c’est un problème pour moi. Il y a différentes choses qui pourraient être faites», croit la maman endeuillée.

La mise en place d’un dispositif d’avertissement dans les bancs de bébé permettrait de sauver des vies, des technologies qui existent déjà, mais pour lesquelles il n'y aucune obligation.

L’Italie a été le premier pays à imposer un tel dispositif permettant d’aviser si l’enfant est présent dans son siège ou non.

Chaque année depuis l’incident, l’arrivée de l’été replonge Anaïs Perlot dans de terribles souvenirs. Le simple fait de circuler dans un stationnement la rend hyper vigilante, entendre des histoires qui parlent de morts d’enfants en raison de l’inattention des adultes la touche particulièrement.

«J’ai la hantise que ça puisse se reproduire.»

Elle déplore finalement que personne de la Couronne ne l’ait contacté pour lui expliquer les conclusions de l’enquête.

«Lorsque cette enquête a été placée en tant qu’accident, on ne m’a pas contactée, la Couronne ne m’a pas expliqué pourquoi [...] Il faut interpeller les autorités sur les manquements de soutien légal, le manque de transparence, qui fait que ça empêche un parent de complètement faire son deuil, et de se dire, effectivement, c’était un accident», déplore-t-elle.