Érosion: 5 millions $ pour la protection d’une route aux Îles-de-la-Madeleine

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé une subvention de 5 millions $, lundi, devant financer des travaux rendus nécessaires par l’érosion du littoral aux Îles-de-la-Madeleine.

Il s’agissait de sa deuxième annonce en deux jours en matière de lutte à l’érosion dans l’est de la province. Dimanche, Mme Guilbault avait annoncé l’octroi de 9,3 millions $ pour la mise en œuvre de mesures de protection des berges à Maria, en Gaspésie.

Aux Îles, l’argent permettra d’absorber à 100 % la facture de travaux sur 900 mètres dans le secteur de Gros-Cap, sur l’île du Cap-aux-Meules, comme l’avait déjà rapporté l’Agence QMI dimanche.

«Vous êtes confrontés ici à des défis d’érosion côtière. Vous avez des paysages remarquables, personne ne remet ça en question, donc il y a une valeur ajoutée évidente ici mais, ça amène malheureusement un côté plus vulnérable à cause de l’omniprésence de l’eau tout autour», a mentionné la vice-première ministre, devant les journalistes.

Les interventions sécuriseront le chemin du Gros-Cap, une trentaine de résidences du secteur, ainsi que des installations de traitement d’eaux usées: des actifs évalués à 6,3 millions $.

«On sait que le réchauffement climatique, l’augmentation du niveau des océans, affectent toute la planète, mais ici, au cœur du golfe du Saint-Laurent, on peut dire qu’on est à l’avant-scène de ces changements-là», a pour sa part indiqué le maire de l’archipel Jonathan Lapierre, présent aux côtés de Mme Guilbault lors de l’annonce. M. Lapierre s’est dit satisfait de ce nouveau protocole d’entente.

Les travaux débuteraient idéalement à l’automne 2023, selon les autorités.

Adèle Arseneau / AGENCE QMI

Érosion chronique

L’annonce de lundi a eu lieu près du site historique de La Grave, à Havre-Aubert, où l’érosion a aussi fait des siennes. L’endroit a lui-même fait l’objet d’un protocole d’entente entre la municipalité des Îles et le gouvernement du Québec pour le garnissement de la plage locale. Les travaux sont actuellement à leurs dernières pelletées.

Le site de La Grave a, en fait, été le premier des six dossiers nécessitant des interventions prioritaires établis par la municipalité avec l’expertise du consortium

en climatologie environnementale régionale Ouranos, de la firme d’ingénierie Ropars et de l’équipe du ministère de la Sécurité publique (MSP).

Nelson Sergerie /Agence QMI

Aux Îles-de-la-Madeleine, sur six lieux à sécuriser, quatre ont fait l’objet d’une entente:

-Le projet de consolidation de la plage du site de La Grave prévoyant l’ajout de galets sur une longueur de 580 mètres a eu le soutien d’environ 4 millions $ du provincial et 1,1 million $ de la municipalité en 2018. Les travaux devraient se conclure d’ici les prochaines semaines.

-En août 2020, le MSP annonçait l’octroi de 6,9 millions $ pour des travaux sur un peu plus de 850 mètres de la falaise de Cap-aux-Meules. À cela s’ajoutait une part de 3,6 millions $ du fédéral et 1,1 million $ de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. On souhaite débuter les travaux cet automne ou au printemps 2023.

-Le Parc de Gros-Cap, sur l'ile centrale, a bénéficié en 2021 d’une subvention de près de 500 000 $ du ministère du Tourisme pour poursuivre son processus vers une meilleure protection de son site.

-Une facture de 5 millions $ sera épongée par le MSP pour réaliser des travaux sur quelque 900 mètres du chemin du Gros-Cap. Il s’agit de l’annonce de lundi. Le type d’ouvrage n’est pas encore à l’étude.

Les deux autres sites prioritaires ciblent une portion de route à l’Île-d’Entrée et un secteur du village de Fatima contaminé par un ancien dépotoir qui s’érode dans la mer.