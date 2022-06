Jusqu’à 50$/h pour attendre en file devant le bureau des passeports

La crise des passeports pousse des Québécois exaspérés par les délais interminables à payer de 20$ à 50$ l’heure quelqu'un qui fera la file pour eux devant le bureau des passeports de Service Canada.

«La plupart du temps, ce sont les assistantes d’hommes d’affaires riches qui me contactent. On me dit qu’ils n’ont pas le temps d’attendre dans une file durant toute la journée. Je le fais pour eux parce que c’est de l’argent facile», explique Bryan Buraga, sourire aux lèvres.

Le Journal a rencontré hier le jeune homme de 23 ans au complexe Guy-Favreau à Montréal. C’est à cet endroit qu'il a l’habitude de faire la queue pour ceux qui refusent de poireauter durant des heures pour obtenir ou renouveler leur passeport.

C’est le volume «sans précédent de demandes à traiter» et le manque de main-d'œuvre en pleine pandémie qui créent ces retards colossaux depuis plusieurs mois, selon Service Canada.

Occasion en or

M. Buraga demande 21,17$/h sur la plateforme TaskRabbit pour ses services, qu'il a commencé à offrir en mai dernier. Ainsi, il se lève dès l’aube pour aller faire la queue durant des heures devant les bureaux de Service Canada.

Lorsqu’il est sur le point d'entrer à l'intérieur du bureau des passeports, Bryan Buraga envoie un texto à son client pour qu’il prenne sa place. Il lui cède ainsi sa position dans la file, et le tour est joué.

«C’est très simple. Pour moi, c’est une formule gagnant-gagnant», admet-il.

Dizaines d’annonces

Le Journal a d’ailleurs trouvé des dizaines d’annonces à travers le pays pour ce genre de boulot. Elles étaient affichées sur Facebook Marketplace, Kijiji et TaskRabbit.

La plupart de ces fournisseurs de services demandent de 20$/h à 50$/h pour attendre dans la file du bureau des passeports à Ottawa, Toronto, Québec et Montréal. Les plus motivés sont prêts à faire la file dès 4h du matin pour leurs clients.

«Je suis une mère monoparentale. Je dois m’occuper de ma fille, alors je ne peux pas tout le temps y aller. Mais je peux vous dire que c’est le bordel et que les gens sont découragés. Chaque jour, je reçois des demandes», indique Sam, une Montréalaise qui refuse de dévoiler son nom de famille puisqu'elle ne sait pas si le stratagème est légal.

Contacté à ce sujet, Service Canada n’a pas répondu à nos questions hier.

Notons que, malgré les interminables files durant la semaine, les bureaux de Service Canada, y compris son service des relations avec les médias, sont fermés le weekend.

– Avec Pascal Dugas-Bourdon

TEMPS D’ATTENTE MOYEN POUR CHAQUE BUREAU DES PASSEPORTS :

Complexe Guy-Favreau, à Montréal: 4h

Place de la Cité, à Québec: 3h15

Promenade Meadowlands, à Ottawa: 4h

74, rue Victoria, bureau 300, à Toronto: 2h15

Sinclair Centre, à Vancouver: 3h30

Source: Service Canada