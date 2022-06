Karine Boivin-Roy candidate de la CAQ dans Anjou–Louis-Riel

La Coalition Avenir Québec sera représentée par Karine Boivin-Roy dans la circonscription d’Anjou–Louis-Riel à Montréal en vue des élections générales du 3 octobre.

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) et premier ministre du Québec, François Legault, ainsi que Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, ont annoncé la candidature de Karine Boivin-Roy par voie de communiqué lundi.

Mme Boivin-Roy est avocate de formation et a été élue conseillère du district Louis-Riel pour l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en 2013. Elle vit dans la circonscription d’Anjou–Louis-Riel depuis plus de 12 ans, a tenu à rappeler la CAQ.

«Karine connaît très bien Montréal et encore plus Anjou–Louis-Riel. Elle s’est toujours impliquée dans sa communauté. Elle l’aime d’amour et la connaît comme le fond de sa poche», a notamment indiqué François Legault à son sujet.

«Je vais continuer d’être la femme de terrain et d’action que j’ai toujours été», a pour sa part précisé la candidate.