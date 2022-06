La fin d'Internet Explorer

Microsoft a annoncé le retrait de son plus ancien navigateur, Internet Explorer.



Après 27 ans d'opération, le navigateur prendra sa retraite. Internet Explorer a été publié pour la première fois en 1995 en tant que forfait complémentaire pour Windows 95. Plus tard, la société Microsoft a commencé à fournir le navigateur gratuitement dans le cadre du forfait.

Le navigateur a atteint son pic d'utilisation en 2003 atteignant 95%, mais n'a pas pu maintenir sa position de meneur. La base d'utilisateurs a commencé à décliner de manière spectaculaire, ne permettant pas à Microsoft de le garder actif.

Le développement de nouvelles fonctionnalités pour Internet Explorer a cessé en 2016 au profit du nouveau navigateur Microsoft Edge. C'était la première fois que Microsoft envisageait entièrement supprimer Internet Explorer.

De nombreux concurrents sont entrés sur le marché des navigateurs et ont commencé à offrir de meilleures interfaces utilisateur, des vitesses Internet plus rapides et des performances plus fluides.

QMI Agency

Il semble qu'Internet Explorer n'ait pas été en mesure de suivre la concurrence, et s'est progressivement transformé en navigateur utilisé par défaut pour installer d'autres navigateurs.