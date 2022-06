L’application canadienne Alerte COVID sur le point de disparaître

Le Canada devrait annoncer prochainement la fermeture de l’application Alerte COVID, lancée pendant les premiers mois de la pandémie, selon «The Globe and Mail».

L’application gratuite Alerte COVID, qui permet d’être prévenu en cas d’exposition potentielle au coronavirus, ou de signaler un résultat positif à un test de la COVID-19, devrait être supprimée par Ottawa.

C’est ce qu’ont affirmé deux sources au journal «The Globe and Mail», alors qu’un intérêt de plus en plus mitigé pour l’application a été observé au fil des mois. Les vaccins et les tests antigéniques rapides auraient eu peu à peu raison de cet outil. Pour faire connaître l’application, Ottawa avait dépensé 17, 5 millions $.

Au 1er février 2022, près de 6,9 millions de Canadiens, sur un total de 38 millions, avaient téléchargé l’application Alerte COVID, dans neuf provinces et territoires participants. Seuls 57 704 codes déclarant un test positif à la COVID-19 avaient été recensés à cette date.