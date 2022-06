Le taxi coûtera plus cher dès septembre

Il n’y a pas que l’essence qui augmente, les déplacements en taxi aussi. La Commission des transports a approuvé, lundi, une augmentation des tarifs qui sera applicable dès le 12 septembre prochain.

La nouvelle tarification fera bondir les prix de 18 % le jour. Entre 23 h et 5 h du matin, un 15 % supplémentaire s’ajoutera au tarif de base.

«On a eu des augmentations au passé de 6 % en 2011 et 2,5 % en 2018. Donc ça faisait 8,5 % en plus de 10 ans. Donc, c’est sûr que cette augmentation-là, on l’attendait, vu l’inflation depuis le début de la pandémie», a constaté Alexandre Morin, président de Taxi 2151, à La Baie.

Depuis 2018, le prix de départ est fixé à 3,50 $. Il augmentera à 4,10 $ en septembre, plus 2,05 $ pour chaque kilomètre parcouru. À cela, s’ajoute la prime de soir.

Cependant, cette hausse est loin de satisfaire l’industrie.

«J’ai sondé mes membres et j’ai 70 % qui en sont pas contents. C’est parce que ça ne comble pas le manque à gagner. La Commission des transports est en retard de 26 % par rapport à l’indice du prix à la consommation. Toute la partie de la profitabilité qui était inclus dans la tarification du ministère n’est pas là. Donc, il manquerait un 7 à 10 % de plus. Lorsqu’on a fait l’audience le 29 mars, le prix de l’essence n’était pas ce qu’il est en ce moment», a expliqué Serge Lebreux, porte-parole de l’Association des taxis des régions du Québec (ATRQ).

Selon les calculs de Taxi 2151, le prix de l’essence a connu une hausse de 66 % en un an, jour pour jour. Remplir l’un de leur véhicule d’essence leur coûtait environ 1000 $ mensuellement. Ça en coûte maintenant plus 1600 $. Les industries de taxi sont nombreuses à déplorer le fait que la tarification ne soit en vigueur qu’en septembre.

«Il faut passer l’été au complet sur les mêmes tarifs avec le prix de l’essence qui augmente. Ça va être de passer cet été-là qui va être difficile pour nous», a mentionné Alexandre Morin.

Des clarifications à apporter

Maintenant que les compagnies de taxis sont avisées de cette hausse, il reste à savoir comment elles l’appliqueront à leurs taximètres.

«Ce qu’on ne sait pas présentement, c’est comment les taximètres vont fonctionner. Moi je ne sais pas si mes taximètres dans mes taxis peuvent prendre deux tarifs. Donc là, on attend après ça pour savoir s’il faut changer nos taximètres complètement», s’est questionné M. Morin, tout comme Taxis Unis, à Chicoutimi.

Moins de personnel, moins de service

La pénurie de main-d’œuvre contraint encore la compagnie de La Baie à réduire ses heures de services. Les courses sont toujours suspendues les fins de semaine, entre 6 h et 16 h, depuis mars dernier.

«De jour, je pense qu’on a sept chauffeurs pour combler six véhicules, mais ils sont tous à temps partiel et de soir on est tombé à trois. Donc j’ai un chauffeur ou deux chauffeurs par jour la nuit», a-t-il poursuivi.

«Là, tu as La Baie qui a écopé. Jonquière, Chicoutimi, ça va quand même pas pire, mais les gars n’en mènent pas large la nuit et vous avez Dolbeau puis Mistassini qui n’ont plus de services de taxi et ça va tout tomber une après l’autre. Demain, il devrait y avoir plein d’Uber au Saguenay–Lac-Saint-Jean qui vont déplacer vos gens, mais ça n’arrivera pas ça», a renchéri M. Lebreux de l’ATRQ.

Notons que la majorité des chauffeurs de taxi sont des retraités qui travaillent à temps partiel. Sans eux, l’industrie du taxi serait probablement déjà en péril.

«Moi je crois que, chez nous, c’est une question de temps avant que le taxi s’en aille. J’espère qu’il n’y a personne qui va revenir contre nous pour dire qu’on n’a pas de véhicules de disponible, malheureusement c’est là qu’on est rendu», a conclu M. Morin de Taxi 2151.

Le manque de taxis disponibles en raison de la pénurie de main-d’œuvre et la hausse à venir fait aussi craindre une hausse des cas d’alcool au volant. La saison estivale arrive à grands pas et avec les festivals à venir, on vous recommande de prévoir un plan B ou de vous armer de patience dans le cas où l’attente serait plus considérable, car elle risque d’être plus grande cet été.