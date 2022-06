Les MRC de la Gaspésie profitent de l'exode urbain

Une vingtaine de MRC du Québec ont vu leur population s’accroître grâce à l’exode urbain pendant la pandémie, un phénomène qui se fait particulièrement ressentir en Gaspésie.

«Je pense que les mesures qu’on a prises dans les dernières années pour attirer les gens en Gaspésie ont bien fonctionné. Ça nous amène de beaux problèmes parce qu’on est content que les gens viennent nous voir. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’on est encore en pénurie de logements», a rappelé le maire de New Richmond et préfet de Bonaventure, Éric Dubé.

Jusqu'à tout récemment, quelques écoles, entreprises et services ont dû fermer leurs portes dans l’Est-du-Québec en raison d'un manque de personnel. Aujourd'hui, on assiste à une situation complètement différente.

«Avant la pandémie, on avait connu un seuil migratoire positif et ça s’est encore amélioré à Rimouski. Ici, on est en ruralité et on est près de tous les services. C’est une belle ville centre où habiter», explique le maire de Saint-Anaclet-de-Lessard et préfet de Rimouski-Neigette, Francis St-Pierre.

Malgré les conséquences positives que la migration apporte, la crise du logement fait mal aux MRC qui peinent à loger leurs nouveaux arrivants. Elles assurent toutefois que la revitalisation se poursuivra dans les prochaines années.