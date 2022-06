Le taux des emprunts d'État américains à 10 ans a atteint lundi son plus haut niveau depuis plus de 11 ans, hissé par l'accélération de l'inflation et la perspective d'un durcissement monétaire encore plus marqué que prévu.

Peu après l'ouverture de Wall Street, le rendement de référence des obligations souveraines américaines est monté jusqu'à 3,29%, un sommet depuis mai 2011, contre 3,15% vendredi.

Plus de détails suivront.