Lévis: le ramassage des bacs bruns retardé en raison de la pénurie de main-d’oeuvre

Après la collecte des ordures, c’est au tour de la collecte des matières compostables de connaître des ratés à Lévis. Les cols bleus seront appelés en renfort sous peu, confirme le maire Lehouillier, qui pointe du doigt la pénurie de main-d'oeuvre au privé.

Sur le site web de la Ville, un bandeau expose la situation : «Un retard est observé dans la collecte des matières compostables. Tous les bacs seront ramassés au terme de la semaine. Toutefois, il se peut que ça ne soit pas fait selon l’horaire habituel», peut-on lire.

La Ville de Lévis invite les citoyens à laisser le bac brun au chemin jusqu’à ce qu’il soit ramassé. Un délai moyen de 48 à 72 heures est évoqué. La collecte pourrait s’effectuer en soirée ou même au cours de la fin de semaine, si nécessaire.

Cette fois, ce n’est pas l’entreprise Sani-Terre qui est responsable des retards. C’est la compagnie Matrec qui est aux prises, elle aussi, avec un problème de recrutement de main-d’œuvre, a indiqué le maire Gilles Lehouillier en mêlée de presse lundi après-midi.

«On a rétabli la situation avec l’entreprise Sani-Terre mais on a certaines problématiques reliées au compostage, a-t-il déploré. Il a des problèmes de main-d’œuvre au niveau des entreprises qui travaillent dans la gestion des déchets, vous le voyez à Québec aussi, partout. Demain, c’est sûr que nous, on va avoir une rencontre pour poser un diagnostic de la situation et voir ce qui peut être fait», a-t-il déclaré, se disant déjà en «mode action».

Des employés de la Ville en renfort

La Ville avait déjà prévu louer des camions et mettre à contribution ses cols bleus, en janvier dernier, afin de régler les problèmes de collecte épisodiques une fois pour toutes. Les mêmes camions pourront être utilisés à la fois pour les déchets ou les matières recyclables ou les matières compostables, selon les besoins du moment.

«La semaine dernière, on a reçu un de nos camions en location et là, on a du personnel col bleu en formation qui va commencer à circuler sur nos routes et faire du ramassage. Ils vont ramasser du compost le plus tôt possible, dès que leur formation va être complétée», a indiqué le directeur général adjoint au développement durable à Lévis, Dominic Deslauriers.

Lévis a désormais sa propre SPA

La Ville de Lévis a par ailleurs annoncé, lundi, la conclusion d’une entente avec la SPA Ville de Lévis, une nouvelle entité immatriculée depuis moins d’un an.

Ce nouvel organisme à but lucratif couvrira désormais les besoins du territoire en matière de gestion animalière (adoption d’animaux, gestion des licences pour chien, contrôle et hébergement des animaux domestiques errants, etc.)

La Société protectrice des animaux Beauce-Etchemin, qui assurait la relève depuis janvier 2021, a collaboré avec la Ville de Lévis pour créer la SPA Ville de Lévis, qui a ses propres locaux et son propre personnel.

«On n’avait pas de SPA à Lévis. On tient vraiment à remercier la SPA de Beauce-Etchemin qui a joué un rôle extraordinaire dans ce dossier-là. Ils nous ont accompagné là-dedans», a témoigné le maire Gilles Lehouillier.

La SPA Ville de Lévis a décroché un contrat de gré à gré de près de 2,9 M$ jusqu’en 2027. Les recherches de l’administration municipale pour dénicher d’autres entreprises ou organismes prêtes à offrir ce service n’avaient pas été fructueuses dans le passé, plaide-ton, d’où le partenariat à long terme avec la nouvelle entité.

Précisons que la gestion des animaux sauvages, à Lévis, continuera quant à elle à être assurée par SOS Miss Dolittle, un centre de réhabilitation de la faune.