Météo du jour: début de semaine ensoleillé dans le sud du Québec

Si l’on s’attend à un début de semaine marqué par un temps ensoleillé dans le sud du Québec, des averses sont toutefois à prévoir dans le centre et l’est de la province.

Environnement Canada prévoit en effet du temps généralement ensoleillé en Outaouais, à Montréal, dans les Laurentides en Montérégie avec des températures de 24 degrés, et un humidex 27, alors qu’en Abitibi des averses sont attendues en matin.

En Estrie, en Beauce, à Québec et en Mauricie, les averses devraient cesser le matin pour laisser place à une alternance de soleil et de nuages, alors que le mercure devrait afficher 22 degrés au thermomètre, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Dans les secteurs du nord comme le Saguenay, des averses avec risque d’orage devraient laisser au sol de 10 à 15 millimètres, notamment sur les hauteurs avec des températures dans les normales de saison.

Dans l’est de la province, le topo peut passer de nuageux avec quelques éclaircies à des averses en après-midi, selon les endroits, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, avec un mercure à la baisse.

Pour mardi, la situation sera nettement meilleure dans le sud et le centre de la province avec du soleil et quelques nuages passagers avec des températures estivales, alors que dans l’est on peut s’attendre à quelques averses par endroits.