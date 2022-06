«On aime pas voir les gens se servir d'armes à feu»

En présentant sa nouvelle candidate, Karine Boivin-Roy, pour la circonscription d'Anjou-Louis-Riel, François Legault n'a pas tardé à adresser la question de violence par armes à feu dans ce secteur.

• À lire aussi: Marcher pour contrer la violence à Rivière-des-Prairies

• À lire aussi: La violence armée à Montréal, une conséquence du manque d’effectif?

Vendredi dernier, le SPVM annonçait avoir appréhendé quatre suspects âgés de 15 à 20 ans dans le secteur, ce qui avait mené à une perquisition d'une arme à feu, des munitions ainsi que des outils de cambriolage.

«Si c'est nécessaire, on va en faire plus», dit François Legault. «Je ne tolérerai pas ça que l'on soit nerveux et que l'on ne se sente pas à 100% en sécurité.»

Les incidents violents impliquant les armes à feu continuent de se multiplier un peu partout dans la grande région de Montréal et inquiètent de plus en plus les citoyens.

«Montréal a toujours été une des villes les plus sécuritaires au monde, donc on veut que ça le reste», explique M. Legault.