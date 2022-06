Pas invitée au mariage de sa fille, la mère de Britney Spears la félicite... sur Instagram

Lynne Spears a envoyé ses meilleurs voeux à sa fille Britney Spears, bien qu'elle n'ait pas assisté à son mariage jeudi.

La chanteuse a épousé son compagnon Sam Asghari dans leur maison de Thousand Oaks, en Californie, devant Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gomez et Donatella Versace.

Sans surprise, Lynne Spears, la mère de la mariée, n'a pas été invitée à l'événement après la brouille de l'artiste avec ses parents suite à la fin de sa mise sous tutelle en novembre 2021, comme le relaie Page Six. Le père Jamie Spears ainsi que la jeune sœur de la star, Jamie Lynn Spears, n'ont pas non plus reçu d'invitation. Le frère aîné de l'interprète de Toxic, Bryan Spears, était apparemment sur la liste des invités mais ne s'est pas présenté.

Une exclusion quasi totale de la famille qui n'a pas empêché Lynne Spears de féliciter sa fille, en laissant un commentaire sur le post du mariage sur Instagram. « Tu es radieuse et tellement heureuse ! Ton mariage est un mariage de rêve ! Et le fait de l'avoir fait chez toi le rend si sentimental et spécial ! Je suis tellement heureuse pour vous ! Je t'aime ! », a posté la mère de Britney Spears.