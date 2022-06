Pourquoi le prix de l’essence demeure-t-il élevé malgré une baisse sur le marché?

Le prix du litre d’essence à la pompe demeure élevé, malgré une légère baisse de la valeur du baril de pétrole sur le marché. Pourquoi?

La performance du dollar canadien serait une des principales raisons de ce prix élevé, selon Dan McTeague, président de Canadiens pour une énergie abordable.

Le Canada base le prix de son essence sur le Nymex, le marché new-yorkais qui transige en dollars américains.

«Comme le dollar canadien et toutes nos commodités sont basés sur le prix américain, quand nous voyons une faiblesse avec le huard canadien, ça veut dire que notre pouvoir d’achat est impacté de façon négative et nous n’avons plus la capacité de nous protéger contre ces grosses augmentations en terme de prix d’essence et des autres ressources», explique M. McTeague en entrevue au TVA Nouvelles.

Étant donné que le dollar américain vaut, lundi, environ 1,29$ canadien, le baril le pétrole coûtera donc plus cher que celui de nos voisins du sud en raison du taux de change.

«Je remarque la semaine passée, ça nous coûtait 125 cents pour acheter un dollar américain, aujourd’hui 128.7$. Alors nous avons vraiment perdu environ 2% de pouvoir d’achat, ça veut dire que ça a fait augmenter ou sauter les prix par au moins deux ou trois cents le litre, en dépit du fait que les prix sur le marché ont descendu un tout petit peut», constate le spécialiste.

L’essence à 2,35$ cet été

Dan McTeague croit que le prix de l’essence continuera sa progression cet été.

«Je pense que nous allons voir des prix, ici, à Montréal, dépasser 2,35$ le litre parfois cet été», affirme-t-il.

Ce dernier soutient que la demande en essence est toujours aussi forte.

«On n’est pas rendu au moment, surtout aux États-Unis, où la demande est soulagée, avec les Américains et d’autres conséquences, comme les ouragans dans le golfe du Mexique, la forte demande que nous voyons, surtout après deux ans de COVID», déclare le président.

