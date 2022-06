Présence du Canada à une fête à l’ambassade de Russie: «Inacceptable», estime Joly

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a qualifié de «complètement inacceptable» le fait que Affaires mondiales Canada ait envoyé une responsable à une réception de l’ambassade de Russie à Ottawa, vendredi.

«Complètement inacceptable. Aucun représentant canadien n'aurait dû assister à l'événement organisé à l'ambassade de Russie et aucun représentant canadien n'assistera à ce genre d'événement à l'avenir», a déclaré Mme Joly sur Twitter, dimanche soir.

Interrogée sur le sujet lors d’une mêlée de presse, lundi, la ministre a affirmé «[partager] la frustration et la colère des Canadiens face à ce sujet».

«Notre intention depuis le début est d'étouffer le régime de Poutine et de l'isoler – diplomatiquement, économiquement et politiquement. Nous continuerons donc à faire ça parce que pendant ce temps, des Ukrainiens se battent et meurent en Ukraine», a -t-elle ajouté.

La ministre n’a toutefois pas précisé si elle était au courant de la présence de la cheffe adjointe du ministère des Affaires mondiales du Canada, Yasemin Heinbecker, à la réception organisée par l'ambassade russe, et si des directives avaient été envoyées au sein de son ministère concernant la présence de responsable à ce type d’événement.

Rappelons que dimanche, «The Globe and Mail» a rapporté que Mme Heinbecker a assisté, vendredi, à une cérémonie visant à célébrer le début de la réforme constitutionnelle russe qui a mis fin au régime soviétique le 12 juin 1992.

À la suite de ces révélations, le gouvernement canadien a fait son mea culpa et a promis que ses fonctionnaires n’assisteraient plus à des fêtes avec les diplomates de Moscou.