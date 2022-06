Québec veut déployer 1000 défibrillateurs à travers la province

Dans le cadre de son Plan santé, le ministre de la Santé Christian Dubé compte rendre accessibles 1000 défibrillateurs d’un bout à l’autre de la province.

C’est ce que prévoit la «Stratégie globale de déploiement de 1000 défibrillateurs externes automatisés (DEA) pour la population québécoise», présentée par le ministre Dubé plus tôt dans la journée de lundi.

«Avec environ 10 000 personnes victimes d'un arrêt cardiorespiratoire chaque année au Québec, nous devons nous doter d'une telle stratégie. L'application rapide des manœuvres de premiers secours peut tripler les chances de survie d'une victime et nous permettre de sauver 200 personnes supplémentaires annuellement», a déclaré le ministre.

Dans une première phase, 100 appareils seront installés dans les guichets automatiques de la Caisse Desjardins et de la Banque Nationale, en raison de la facilité d’accès de ces lieux et de leur répartition régionale.

Les 900 autres défibrillateurs seront ensuite déployés en fonction des résultats de cette première phase, dans le but d’assurer une couverture la plus complète possible.

La stratégie du ministre comprend aussi la mise en place d’un registre national des DEA sur le territoire québécois, en collaboration avec la Fondation Jacques-de-Champlain. Ce registre permet de géolocaliser les appareils, ce qui permettra au centre de communication santé de fournir cette information à la personne qui appelle.

Dans un communiqué de presse, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a annoncé qu’il s’engage à contribuer au financement, au déploiement et à la mise à jour de ce registre.

Enfin, Christian Dubé a exprimé qu’il souhaite l'adoption d'une loi spécifique sur l'accès public à la défibrillation sur l'ensemble du territoire. Cette loi inclurait notamment les lieux qui devraient disposer d'un DEA, le rôle et les responsabilités de ces lieux, ainsi que l'enregistrement des DEA au registre national.