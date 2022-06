Toronto : Pas de libération avant 25 ans pour le tueur misogyne au camion-bélier

Le tueur au camion-bélier qui avait semé la mort sur la rue Yonge à Toronto, en avril 2018, ne pourra pas demander à être libéré de prison avant d’avoir passé au moins 25 ans derrière les barreaux, a décrété la juge Anne Molloy lundi.

Tout au long de la journée, des familles et des proches des huit femmes et deux hommes tués par Alek Minassian le 23 avril 2018 se sont relayés devant le tribunal, partageant leur douleur à la suite de l’attentat.

Rappelons que Minassian, un homme qui vouait une frustration vis-à-vis des femmes et s’était radicalisé sur internet, avait foncé sur des trottoirs pendant plus d’un kilomètre avant d’être arrêté. Ce faisant, il a happé mortellement 10 personnes, en plus d’être condamné pour 16 tentatives de meurtre.

Or, malgré la gravité du geste, la juge Molloy a limité la sentence de Minassian à une condamnation à la prison à vie, sans possibilité de libération avant 25 ans.

Au moment de rendre son verdict, la juge a rappelé que la Cour suprême a récemment décrété, en révisant le dossier du tueur de la Mosquée de Québec, qu’il est inconstitutionnel de dépasser la période de 25 ans prévue par la loi lorsqu’un individu commet plusieurs meurtres. La juge avait d’ailleurs reporté la date de son jugement, en janvier dernier, en attendant que la Cour suprême rende sa décision.

Émotif

La journée a été particulièrement troublante pour les proches des victimes, venus se vider le cœur devant le tribunal lundi.

«Je suis troublée par la souffrance que cet homme a causée et par le fait qu’il ne semble pas avoir de remords. Ma plus grande peur, c’est qu’il puisse recommencer», a notamment témoigné Janet Jiang, une femme qui a tenté de faire des manœuvres de réanimations cardiorespiratoires sur l’une des victimes, citée par Global News.

«La destruction et la douleur infligées à ma famille et aux autres sont indescriptibles. [...] Les pleurs que ma famille continue à verser chaque jour pourraient inonder cette salle de cour», a renchéri Rocco D’Amico, le père de l’une des victimes, Annie Marie D’Amico.