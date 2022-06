Toujours pas de permis de construction pour la Maison des Aînés de Trois-Rivières

Une autre tuile s'abat sur le projet de Maison des Aînés de Trois-Rivières. Après avoir eu des problèmes de soumissionnaires et des coûts qui ont explosé, les travaux de construction qui devaient s'amorcer au début du mois de juin seront reportés, faute d'obtention du permis de construction.

«Nous avons émis un premier permis de construction, mais il est arrivé à échéance, De plus, le règlement sur l'urbanisme a été modifié. Une nouvelle demande a été présentée et elle est analysée en fonction du nouveau règlement sur l'urbanisme. On ne pense pas qu'il y aura d'impacts, car les entrepreneurs ont déjà le permis de remblais et déblais, ce qui signifie qu'ils peuvent commencer les travaux préparatoires», a mentionné le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Guillaume Cholette-Janson.

Le maire a lui aussi tenu à calmer le jeu. «Ça fait tellement longtemps qu'on veut voir ce projet se concrétiser. On est dans le traitement et l'analyse. Ça va se faire dans des délais raisonnables, c'est certain», a confié Jean Lamarche.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul obstacle qu'a connu le projet depuis son annonce. Un premier appel d'offres a été rejeté puisqu'un seul soumissionnaire avait signifié son intérêt. Lors du second appel d'offres, le coût du projet a bondi de plus de dix millions de dollars, frôlant les 65 millions de dollars.

Un comité de résidents demandé

Le Conseil de la protection des malades a aussi émis un bémol quant au méga projet. Étant en accord avec le principe, l'organisation souligne toutefois plusieurs oublis aux projets de Maisons des Aînés à travers la province. «On veut qu'il y ait un comité de résidents. On souhaite que des parents, des proches des résidents puissent être membres de ce dernier, mais on nous dit qu’il n'y aura pas de salle pour les comités. On croit qu’il devrait aussi y avoir des lieux pour se recueillir», a précisé leur président Paul Brunet.

L'établissement sera construit sur le site de l'ancien magasin Canadian Tire. Dans le secteur, certains commerçants, comme le Restaurant Au Vieux Café, attendent avec impatience le début de la construction. «Je vais aller faire de la publicité lorsque le chantier commencera. Je vais aller les voir, leur porter des cafés pour qu’ils aient mon numéro de téléphone. Ils vont avoir faim ces gars-là! On veut qu'ils viennent ici», a expliqué Carmen Desjardins, propriétaire du commerce.

Cette maison pourra accueillir 96 pensionnaires. Les premiers résidents de la Maison des Aînés seront admis à l'automne 2023. D'ici là, d'autres infrastructures de la sorte devraient ouvrir au début de l'année à Drummondville et Victoriaville.