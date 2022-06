Un vaste projet de logements locatifs à Matane

Un total de 89 unités de logements locatifs seront construites à Matane. Le projet, réalisé par STB Immobilier représente un investissement de 19 M$.

Les bâtiments seront construits devant le boisé de l’avenue Saint-Rédempteur, près du CÉGEP, et le projet se fera en deux phases. La première débutera en septembre prochain.

Elle comprendra la construction de deux bâtiments de 12 logements. Des 4 1/2, 5 1/2 et 6 1/2 seront disponibles d’ici un an.

Le reste, dont des maisons de ville à louer, sera construit en 2023.

«Depuis le début de la pandémie, on sait qu’il y a énormément de gens des grandes villes qui sont revenus en région, commente le copropriétaire de STB Immobilier, Sébastien Tremblay. On va avoir des immeubles de douze logements, des immeubles de six logements, et les fameuses maisons de villes, qui sont un peu plus petites que les maisons normales, et qui nécessitent donc un peu moins d’entretien.»

Comme plusieurs autres municipalités au Bas-Saint-Laurent, la Ville de Matane est également touchée par la pénurie de logements. Le taux d’inoccupation se situe à 1,7%. C’est presque deux fois moins élevé qu’un marché équilibré qui, lui, se situe à 3%.

Même si ces logements seront considérés comme étant haut de gamme et que la municipalité cherche toujours des logements abordables, la Ville est convaincue que les nouvelles constructions seront bénéfiques pour tout le monde.

«C’est une très grande partie du problème qui va être réglée avec ça, se réjouit le maire de Matane, Eddy Métivier. Ça va libérer d’autres maisons, d’autres appartements.»

Les premières livraisons sont prévues pour juin 2023.