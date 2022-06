Une équipe de soccer sur mesure pour les enfants atypiques

Julie Normandin et Sébastien Hélie ont trois enfants, dont la petite Anaève de huit ans qui est atteinte du syndrome de Kabuki. Pour elle, jouer au soccer avec des enfants normaux peut s’avérer comme une tâche et non comme une partie de plaisir. C’est pourquoi ses parents ont décidé de créer une équipe sur mesure pour les enfants qui ont des besoins particuliers.

Son syndrome la touche physiquement alors qu’elle est plus petite que les autres enfants de son âge. Elle a aussi un déficit intellectuel et un Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Avec sa bonne humeur, la petite Anaève souhaite toujours suivre ses petites sœurs. Une tâche qui peut parfois s’avérer difficile. Cet été, Julie et Sébastien ont voulu inscrire leurs jumelles de six ans dans un nouveau sport. Leur choix s’est arrêté sur le soccer.

Que faire avec Anaève? Les parents se demandaient si elle allait être intimidée, si elle allait retarder le groupe... «On ne savait pas à quoi s’attendre, donc on ne l’a pas inscrite. Le premier jour de match, les jumelles sont allées chercher leurs chandails et Anaève se demandait où était son chandail, où était son équipe. Nous avons eu un pincement au cœur. On se demandait si on avait fait le bon choix», explique son papa, Sébastien Hélie, qui est aussi l’instigateur de cette équipe de soccer sur mesure.

Après la première pratique, les parents se sont demandés, pourquoi ne pas inviter des amis de sa classe? Après une seule publication sur Facebook, en trois jours, l’équipe comptait plus d’une dizaine d'enfants. Ils seront dans une équipe sans pression qui sera parfaite pour leurs besoins. Tous les enfants différents sont bienvenus.

Un concept d’équipe de soccer adapté existe sur la Rive-Sud de Montréal. L’Association de soccer Varennes St-Amables a créé l’an dernier une équipe pour les jeunes atypiques. «Depuis, les jeunes ont hâte de jouer tous les dimanches matins pour venir jouer. Ils ont maintenant un sentiment d’appartenance à un groupe. C’est beau à voir!» raconte l’entraîneur, Alexandre Pépin.

M. Hélie racontait que ce n'est pas de tout repos pour un parent d'avoir un enfant avec des besoins différents. Difficile parfois de leur trouver une place à leur juste valeur. Difficile aussi pour les parents de se sentir compris. Aussi, cette pratique de soccer sera aussi un moment apprécié par les parents. Ils pourront échanger, se comprendre et même se donner des trucs.

Cette équipe unique est ouverte à tous les enfants qui ont des besoins différents. Une équipe dans laquelle ils auront tous le même objectif : avoir du plaisir sans pression avec d'autres enfants qui leur ressemblent.