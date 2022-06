Une transaction immobilière chamboule l’équilibre du marché locatif à Cowansville

À l’approche de la période des déménagements, une trentaine de ménages est toujours à la recherche d’un logement à Cowansville, en Estrie, ceux-ci étant de plus en plus rares.

Avec un taux d’inoccupation de 1,4 %, plusieurs personnes pourraient se trouver sans toit le 1er juillet.

De plus, la situation est pire pour les grandes familles alors que les logements de trois chambres et plus sont encore plus rares avec un taux de 1,1 %.

Rappelons que c’est à 3 % que le marché est considéré en équilibre.

Une récente transaction immobilière est venue chambouler l’équilibre du marché locatif de Cowansville.

Ainsi, 10 immeubles, représentant 120 logements abordables, sont passés aux mains d’un investisseur montréalais l’automne dernier.

Après la transaction, plusieurs locataires ont reçu une invitation à quitter les lieux en échange d’un montant d’environ 3000 $. Cette «rénoviction» est vivement dénoncée par les organismes communautaires et par la ville.

Deux semaines avant le 1er juillet, les solutions sont limitées. Au besoin, un organisme distribuera des tentes aux gens sans logement comme mesure temporaire.

La ville de Cowansville offrira 5000 $ en aide d’urgence. Elle promet également des changements dans sa réglementation pour permettre les logements bigénérations et d’appoint sur son territoire et interdire la conversion de logements en condos.