Vers un site d'injection supervisé permanent à Chicoutimi

Un organisme communautaire de Saguenay espère obtenir l’autorisation d’implanter un site permanent de consommation de drogues supervisée au centre-ville de Chicoutimi.

Un an après avoir instauré un site de prévention des surdoses au Service de travail de rue de Chicoutimi, sur la rue Tessier, l'organisme sent qu'il y a vraiment un besoin et voudrait donc que ce service devienne permanent.

Depuis un an, tout le matériel est offert pour éviter les surdoses, mais aussi pour faire de la prévention avec les consommateurs.

«Si quelqu'un se sent prêt à faire des changements dans ses habitudes de vie où aller vers une ressource pour arrêter la consommation, on va pouvoir l'orienter. Ce n'est vraiment pas juste de consommer sur place qui est notre but, ici», a dit l'un des travailleurs de rue présents sur le site, Antoine Toupin.

Après 12 mois d'opération, le site a fait ses preuves. «Ç'a été un début assez tranquille, le temps qu'avec le bouche-à-oreille, le service commence à se faire connaître. De plus en plus, on a des usagers récurrents qui reviennent», a raconté M. Toupin.

La fréquentation augmente depuis janvier. Il y a eu 82 visites dans les deux derniers mois. Les horaires ont été ajustés et des consommateurs ont demandé d'ajouter des toiles aux fenêtres du local.

«Ils s'inquiétaient qu'on puisse être vu parce que ça demeure un peu stigmatisant de consommer. Donc, on a décidé d'augmenter la discrétion», a précisé le travailleur de rue.

Le permis avait été attribué pour un an en pleine crise sanitaire. Aujourd'hui, le Service de Travail de rue veut garder ce service.

«On veut que ce soit permanent parce qu'à date, ç'a été un succès, a précisé Antoine Toupin. On a remarqué des changements positifs. On en a même eu des retours de la part des commerçants du centre-ville qui ont dit qu'il y avait beaucoup moins de rebuts de consommation dans le centre-ville.»

Un des voisins directs du service, Gabriel Brochu-Lecouffe, n'a d'ailleurs pas observé de problème dans la dernière année. «Ça nous a jamais dérangés qu'il y ait un établissement de consommation contrôlée. Moi, je trouve ça correct», a-t-il dit.

«À ma connaissance, il n'y a eu aucune plainte du voisinage», a indiqué Antoine Toupin.

Cette cohabitation harmonieuse est obligatoire pour avoir un site permanent autorisé par Santé Canada. Une consultation publique est donc menée avec un sondage en neuf questions sur la page Facebook du Service de travail de rue. Une porte ouverte est aussi prévue le 27 juin. Un service permanent coûterait 90 000 $ par année.

«Il y a quand même beaucoup de gratitude qui est exprimée par les usagers. Ils sont contents d'avoir un lieu, de ne pas se sentir jugés aussi parce que, des fois, ils ressentent que la population en général les regarde de haut, avec dédain. Nous, on parle avec eux. Pas comme si c'était normal, mais on les supporte dans ce qu'ils font, dans leurs choix. S'ils veulent faire un changement dans leur vie, on va être là», a promis M. Toupin.

La demande de permis pour devenir un site permanent est déjà déposée, de sorte que la consultation publique devient la dernière étape pour obtenir toutes les autorisations de Santé Canada.