Vols à 500 $: 5 destinations lointaines désormais accessibles

Fini le temps où un billet d’avion pour Blanc-Sablon pouvait frôler le prix d’un aller-retour pour Tahiti. Depuis le 1er juin 2022, il est possible de s’envoler vers les régions éloignées du Québec pour un maximum de 500 $ aller-retour grâce au «Programme d’accès aérien aux régions» lancé par le gouvernement provincial.

Ce plan subventionne des vols entre les aéroports de Montréal, Québec ou Saint-Hubert et une quinzaine de localités québécoises prédéfinies. Certaines de ces destinations lointaines font particulièrement rêver les voyageurs en quête d'aventure. En voici quelques-unes.

Port-Menier, Anticosti, Côte-Nord

Sépaq

Désormais candidate au patrimoine de l’UNESCO, Anticosti est entourée d’une aura mythique, et pas seulement à cause de la chasse ou de la pêche «miraculeuse» qu’on peut y faire. Son histoire peu banale, ses épaves, ses paysages sauvages, son isolement et ses cerfs de Virginie attirent plus d’un voyageur. On peut y planifier un séjour de villégiature, de camping, de randonnée, de plongée ou même un road trip aventureux sur la route Transanticostienne.

Îles-de-la-Madeleine

COURTOISIE M. BONATO / TOURISME ILES DE LA MADELEINE

Un aller-retour en avion à 500 $, voilà qui rivalise avec un trajet 1200 km de voiture et cinq heures de traversier. Aux Îles, les contemplatifs, les artistes et les gourmets seront comblés par les paysages vert-blanc-rouge, les bonnes tables et les ateliers d’artisans locaux. Les sportifs pourront quant à eux s’adonner au kitesurf, à la planche à pagaie, au kayak de mer, au vélo et même à la randonnée pédestre, tant sur les plages infinies que sur les Sentiers Vents et Marées qui font tout le tour des îles sur 230 km.

Gaspé, Gaspésie

Courtoisie

Faire le tour de la Gaspésie en voiture est sans contredit un grand classique. Mais se poser directement à Gaspé permet d’explorer l’extrémité de la péninsule gaspésienne en profondeur, à commencer par le parc national Forillon où la randonnée pédestre, le vélo, le kayak de mer, l’observation de baleine, la pêche et même le kitesurf sont à l’honneur. La plage Haldimand est aussi un incontournable pour les vacanciers, tout comme le voyage jusqu’au rocher Percé et à l’île Bonaventure, à moins d’une heure de route de Gaspé.

Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord

COURTOISIE / Parcs Canada / Olivia Jomphe

Havre-Saint-Pierre, à plus de 13 heures de voiture de Montréal, est l’une des portes d’entrée de la réserve nationale de parc de l’Archipel-de-Mingan, qui cache au milieu du golfe des îles aux formations rocheuses étonnantes. Excursions en bateau, kayak de mer et camping (ou glamping) sur les îles font partie des activités proposées dans l’archipel. Au village même, des sorties de planche à pagaie sont offertes par l’entreprise Les Vagues et une promenade au bord de l’eau permet de guetter les phoques et les petits rorquals.

Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue

Sépaq

S’envoler vers «Rouyn», c’est s’envoler vers une région de grande nature. Ceux qui ne veulent pas trop s’éloigner de la ville peuvent randonner aux Collines Kekeko, notamment sur le Transkekeko, ou opter pour le parc national d’Aiguebelle, avec ses nombreux lacs et phénomènes géologiques. Rouyn-Noranda, c’est aussi le Festival de musique émergente (FME), qui regroupe des artistes et voyageurs passionnés chaque début de septembre. Ce sera sa 20e édition cette année.

