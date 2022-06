77 M$ pour la reconstruction de Lytton

De cette somme, 64 millions $ iront à la construction d’édifices publics «carboneutres et résistants au feu». Le reste de la somme servira à aider les propriétaires de maisons à reconstruire leur demeure en respectant des normes de carboneutralité et de résistance au feu, ainsi qu’à relancer les activités des entreprises locales.

«Grâce à cet investissement, Lytton se positionnera comme un modèle de construction solide et carboneutre qui soutiendra la collectivité tant aujourd’hui que demain», a plaidé le ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada, Harjit S. Sajjan.

Vendredi dernier, le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, avait indiqué que la reconstruction de la communauté pourrait s’amorcer vers le mois de septembre, plus d’un an après l’incendie dévastateur. Cette annonce avait été faite alors que le fédéral annonçait une contribution de plus de 200 millions $ pour aider la province à se remettre des incendies de forêt de 2021.

Le petit village est devenu un symbole des conséquences des changements climatiques l’été dernier. Les 27, 28 et 29 juin dernier, Lytton avait battu à trois reprises le record de chaleur absolu enregistré au Canada, avec une température qui avait grimpé jusqu’à 49,5 °C. Dans la foulée, le 30 juin, un incendie d’origine inconnue s’est déclenché et a ravagé le village, causant deux décès et plus de 100 millions $ en dégâts, selon le Bureau d’assurance du Canada.