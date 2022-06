Bataille cruciale dans le Donbass: «L’Occident n’a plus d’armes»

Une bataille clé se joue présentement dans le Donbass en Ukraine, mais elle se joue à armes inégales en raison du nombre de matériels beaucoup plus important du côté de l’armée russe.

Un nombre d’armes qui ne peut être estimé selon ce spécialiste.

«J’ai été formé en renseignement militaire par des personnes qui ont fait la guerre face aux Soviétiques et il y a une situation qui est survenue en Allemagne de l’Est. Le renseignement militaire avait estimé environ 500 véhicules. Lorsque l’Allemagne de l’Est s’est séparée, on a découvert 1126 véhicules à notre grande surprise. On s’était trompé par un facteur de deux et ça, c’est la logique russe», mentionne Simon Leduc, ancien officier de renseignements militaires.

L’Ukraine qui continue de résister devra poursuivre cette mission impossible sans voir une aide magique arriver de l’occident.

«L’occident n’a plus d’armes. On a beau vouloir en envoyer, il nous en reste plus beaucoup. Les missiles Javelin qui sont utilisés. Il en a 45 000 qui ont été fabriqués et on leur en a fourni 6000 à l’Ukraine et 6000 en Irak, en plus de les avoir essayé dans les formations, il en reste donc pas beaucoup. Si l'on en veut d’autres, ils vont être fabriqués dans un an ou deux. On a donné le matériel que l’on pouvait donner», mentionne l'ancien officier.

Ce spécialiste est peu optimiste à voir un dénouement positif dans cette guerre en Ukraine.

«On aurait peut-être dû commencer à envoyer des armes en Ukraine il y a cinq ans. On n’aurait peut-être pas dû vendre les 1000 chars d’assaut en Allemagne qui aujourd’hui ne sont plus là», dit-il.

