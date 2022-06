Même si le volume de demandes de passeport ne cesse d’augmenter, le gouvernement fédéral a admis lundi ne pas savoir quand la situation s’améliorera, preuve «d’un système débordé», selon notre chroniqueur Mario Dumont.

• À lire aussi: Le fédéral avoue avoir été pris de court sur les demandes de passeports

• À lire aussi: Jusqu’à 50$/h pour attendre en file devant le bureau des passeports

«C’est comme si la ministre fédérale [Karina Gould] commentait un événement qui s’était passé la nuit passée, comme si c’était imprévu. Attends là, ça fait deux mois qu’on parle de la crise du passeport», a-t-il souligné.

«La ministre avait l’air aussi dépassée que les gens assis sur leur chaise pliante (...) Elle ne sait pas quand ça va aller mieux», ajoute-t-il.

Il relève également que le nombre de demandes est comparable aux chiffres pré pandémiques.

«Notre droit au passeport canadien est un droit fondamental. On ne peut même pas l’avoir quand on en a besoin. (...) Tu envoies ta demande et tu ne sais pas elle est rendue où. C’est ça aussi l’incompétence et un système débordé», croit Mario Dumont.