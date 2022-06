Défi des générations: ensemble, on se dépasse pour nos hôpitaux

On le sait. Le réseau de la santé est grandement éprouvé. En ce moment même, on fait face à des limitations sans précédent dans le système de santé. Moins de personnel, moins de lits, moins de temps opératoire. Les listes d’attente s’allongent partout.

Rattraper le retard dans les chirurgies et les diagnostics, accélérer la recherche et l’innovation technologique ainsi que pallier la surutilisation des équipements d’urgence ne sont que quelques-uns des besoins les plus urgents de nos hôpitaux à bout de souffle.

S’il y a bien une leçon à tirer des dernières années, c’est celle voulant que la force du nombre l’emporte sur la démarche individuelle. La pandémie a ébranlé nos certitudes, mais elle a montré qu’ensemble, nous allons plus loin. La collaboration est essentielle pour une philanthropie d’impact. Ce n’est qu’avec un soutien majeur de tous que nous pourrons veiller à la remise sur pied de nos établissements de santé.

Aux grands maux, les grands moyens. Bien décidées à faire leur part dans l’amélioration du réseau de la santé et à décupler leur impact à l’échelle du Québec, pour la première fois, plusieurs fondations hospitalières de différentes régions et de toutes tailles se regroupent dans un mouvement de solidarité unique en soutien à nos hôpitaux: le Défi des générations.

La philanthropie autrement

Le Défi des générations, salué par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, est né d’une vision inspirante et rassembleuse qui travaille à faire vivre une nouvelle culture philanthropique. Il confronte les pratiques qui érigent des silos et qui divisent plutôt que de multiplier. C’est un modèle de concertation qui révolutionne la philanthropie.

C'est un projet collectif pour s’assurer que les patients et les familles de notre territoire puissent recevoir des soins à la hauteur de leurs besoins dans les mois et années à venir. Pour des patients en attente d’une chirurgie, pour des familles inquiètes, pour notre personnel soignant frappé de plein fouet par la pandémie, ça fait toute une différence. C’est une occasion unique de faire rejaillir l’espoir dans ce contexte difficile.

Ce que nous souhaitons, c’est que tous, collectivement, nous contribuions à accélérer le développement de nos hôpitaux pour offrir aux patients et leurs familles l’accès aux meilleurs soins de santé. Nous sommes convaincus que donner le pouvoir aux citoyens de réinvestir dans leurs établissements de santé est une solution innovante pour venir en aide à notre système de santé fragilisé par la crise sanitaire.

À travers le Défi des générations, c’est la province entière qui s’unit pour aider les centres hospitaliers. Qui bâtit le système de santé de demain. Ensemble, on se dépasse pour nos hôpitaux. Ensemble, nous sommes plus grands et capables de tout. Ensemble, on peut rendre notre réseau de la santé plus fort.

* À propos du Défi des générations

Le Défi des générations est un mouvement solidaire unique en son genre prenant la forme d’une vaste collecte de dons en ligne en soutien aux hôpitaux de la province. En 2022, c’est un nombre record de 17 fondations hospitalières couvrant 9 régions, 8 CISSS et 4 CIUSSS qui se sont jointes au mouvement. Cet été, et jusqu'au 24 septembre, petits et grands sont invités à se dépasser pour leur hôpital et relever un défi qui leur ressemble, individuellement ou en équipe, pour amasser des fonds pour leur hôpital auprès de leurs familles, amis et collègues. Pour plus de renseignements: https://defidesgenerations.com/

