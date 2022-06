Les signalements à la DPJ à la hausse dans la région de Chaudière-Appalaches

Le nombre de signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de Chaudière-Appalaches a connu une augmentation de 14,1% par rapport à l’année précédente. Pour la deuxième année de suite, les cas d’abus physiques représentent la problématique la plus souvent dénoncée devant la négligence.

• À lire aussi: De l’aide financière pour les jeunes de la DPJ de l'Estrie et de Chaudières-Appalaches

La DPJ de Chaudière-Appalaches a traité 7 607 signalements en 2021-2022 comparativement à 6 665 l’an dernier, ce qui représente une augmentation de 14,1%.

De ce nombre, 2 431 signalements ont été retenus, soit une baisse de 3,6%.

Pour ce qui est de la Capitale-Nationale, on a reçu 10 518 signalements au cours de l’année, soit une baisse de 1% contrairement à l’année précédente. Le nombre de signalements retenus (3 942) représente une baisse de 5,8%.

Pour l’ensemble du Québec, le nombre de signalements traités est en forte augmentation (12,5%) par rapport à l’année dernière avec 132 632. Cependant, le nombre de signalements retenus a légèrement diminué (– 2,3%) avec 43 688.

«Encore cette année, nous avons assisté à une hausse considérable du nombre de signalements. Chaque jour, de plus en plus d’enfants et d’adolescents qui présentent des troubles anxieux ou des difficultés d’adaptation majeures sont en détresse et font face à une réelle souffrance», a affirmé Patrick Corriveau, directeur de la protection de la jeunesse de la Capitale-Nationale.

«Or, les services spécialisés dont ils auraient besoin ne sont pas toujours disponibles en temps opportun. (...) Il y a encore beaucoup à faire pour atteindre notre idéal en tant que société bienveillante pour ces enfants», a-t-il ajouté.

«Au-delà des mots, des actions concrètes doivent être entreprises pour démontrer qu’au Québec, les enfants sont une réelle priorité», a indiqué M. Corriveau.

Plus de détails à venir...