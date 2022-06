F1: la police a les prédateurs sexuels à l’œil

Avec l’arrivée du Gand Prix de Formule 1 du Canada dans la métropole la fin de semaine prochaine, les policiers du SPVM demeureront vigilants quant à l’exploitation sexuelle.

• À lire aussi: F1: pénurie de main-d’œuvre... et de champagne

Ce sont surtout les clients sollicitant des services provenant de mineurs que la police aura à l’œil.

«On ne peut pas observer une demande en exploitation sexuelle grandissante, mais on constate que tous les hôtels sont en pleine capacité. C’est certain qu’il y aura beaucoup de gens à Montréal, donc ça l’amène une augmentation dans la demande», a expliqué Marco Breton, commandant à la lutte à l'exploitation sexuelle et moralité du SPVM.

Cette demande est d’ailleurs observée de plus en plus sur les réseaux sociaux.