F1: pénurie de main-d’œuvre... et de champagne

Le Grand Prix de Formule 1 du Canada qui est de retour à Montréal après deux ans de pandémie force les commerçants et hôteliers du centre-ville de Montréal à redoubler d’efforts pour répondre aux besoins de la clientèle malgré la pénurie de main-d’œuvre.

• À lire aussi: Le grand cirque de la F1 est de retour à Montréal

L’organisation Tourisme Montréal prévoit un record d’achalandage en fin de semaine. Déjà de nombreux hôtels affichent complet depuis plusieurs mois.

Avec la reprise des festivals, des événements, la métropole bouillonne d’effervescence depuis plusieurs semaines, et l’industrie touristique s’en réjouit.

Seule ombre au tableau : les pénuries, dont celle de la main d’œuvre, qui compliquent les choses pour les commerçants.

«C’est vraiment un casse-tête, parce qu’on veut vraiment donner le meilleur service. On veut montrer aux touristes qu’on est prêts à les recevoir», explique Aïda Lounis de l’hôtel William Gray à TVA Nouvelles.

Des commerçants nous expliquent même que certains champagnes sont plus difficiles à dénicher pour la clientèle très en moyens.

L’entreprise Grey Collection, qui possède des hôtels au centre-ville a fait appel à ses employés de bureau pour travailler sur le terrain.

«C’est venu de quelques employés qui ont commencé à discuter. En parlant on s’est rendu compte qu’il y a avait un intérêt à aller aider nos collègues de travail et nos équipes et de montrer qu’on est dans les bureaux, mais on veut montrer notre support [sur le terrain]», explique Stéphane Letellier, de Grey Collection.

La course au recrutement à la formation se poursuit donc avant le lancement officiel des festivités de la F1 qui commencent cette semaine.