Fusion de deux importants groupes en restauration

Bien implanté à Québec, le Groupe Restos Plaisirs s’associe au Groupe Sportscene, qui gère notamment les restaurants la Cage et qui devient le Groupe Grandio.

Une décision prise entre autres en réaction aux deux dernières années, qui ont été très difficiles pour le monde de la restauration.

«On rejoint un groupe de restaurateurs aguerris. Des marques québécoises. Au sortir de la pandémie on savait tous qu’il fallait se réinventer, il fallait qu’on pense au futur», explique le président-directeur général de Restos Plaisirs, Pierre Moreau.

Pour le président et chef de la direction du Groupe Grandio, Jean Bédard, cette union va permettre à des entrepreneurs québécois de se donner les moyens de leurs ambitions: «En s’unissant on se donne les moyens de poursuivre et de grandir. De faire grandir nos gens, mais également de faire grandir ces marques-là, de belles petites marques québécoises».

Des plans d’expansion sont d’ailleurs déjà au menu pour les restaurants Cochon dingue, qui s’établiront à Montréal.

«Ça fait des années que les gens nous disent quand est-ce que vous vous en venez dans la région de Montréal? On y pensait depuis longtemps. On était prêts à exécuter notre plan de croissance en 2020 quand la pandémie est arrivée. Ce regroupement-là ça va nous permettre de reprendre où on était en 2020», raconte M. Moreau.

Le patron de Groupe Grandio voit encore plus loin: «Il y a peut-être des chaines qui éventuellement même qui pourraient aller à l’extérieur du Québec».

Les entreprises y voient aussi une façon de contrer la pénurie de main-d’œuvre, comme l’explique le PDG du Groupe Restos Plaisirs: «Un autre avantage incroyable, c’est que ça va permettre à notre personnel d’être mobile».

Le Groupe Grandio comptera plus de 3800 employés, dans plus de 55 succursales, dont La Cage - Brasserie Sportive, Cochon Dingue, Lapin Sauté et Moishes.