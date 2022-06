Grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal: les artistes répètent

FouKi, Marie-Josée Lord, Les Louanges, Patrice Michaud, Michel Pagliaro, Kathia Rock, Jay Scott et Sarahmée ont répété devant les médias, mardi, en vue du grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal, qui aura lieu le 23 juin prochain.

Pierre-Yves Lord, l’animateur du concert programmé à la place des Festivals, était également de la partie lors des répétitions aux studios Showmédia. Il ne manquait que Roxane Bruneau, Alicia Moffet et Ariane Roy, mais les trois chanteuses seront bel et bien des célébrations dans un peu plus d’une semaine.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Parmi les choristes, il y avait également la talentueuse Kim Richardson qui participait à la répétition de mardi.

Les premières notes du concert du 23 juin retentiront sur le coup de 21 h, mais le Quartier des spectacles s’animera dès 12 h 30 lors de la répétition générale. La direction artistique est assurée par Clémence Aboussouan, Nathalie Gervais, Michel Sabourin et Pierre Séguin. La scénographie est l’œuvre de Lüz Studio et la mise en scène est de Pierre Séguin, qui réalise aussi la captation télé. Enfin, la direction musicale est assurée par Twenty-Nine, Julie Lamontagne et Tony Albino.

De 23 h à minuit, soit après le grand spectacle, un DJ surprise fera danser la foule, accompagné d’une fanfare.

Aussi à la télé

Soulignons que le grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal sera diffusé le 24 juin, à 20 h, par TVA et ICI Télé, ainsi qu’en simultané sur les stations musicales de Cogeco Média (96,9 CKOI, Rythme, CIME et Planète). Enfin, il sera disponible dès le 25 juin sur les plateformes TVA+ et ICI TOU.TV.