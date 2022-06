Le propriétaire de la maison située juste en dessous du glissement de terrain qui a eu lieu lundi soir à La Baie s’estime chanceux.

Serge Carrier se trouvait dans son sous-sol quand le talus situé en arrière de sa résidence a cédé.

«À un moment donné, je suis sorti de la cave. Je me suis dit ça y est, c’est parti, ça vient de déclencher», a-t-il expliqué.

TVA NOUVELLES

«Et effectivement, on voyant ça... Un nuage de poussière. Je suis sorti par la porte arrière et je me suis rendu compte qu’il y avait un bout de la maison qui était rendu presque sur ma galerie!»

Il a poursuivi en indiquant qu’il avait eu peur pour sa conjointe qui se trouvait à l’étage de la maison au moment du glissement de terrain.

«Si la maison frappait notre maison, la terre descendait plus bas, là peut être qu’il serait arrivé de quoi.»

TVA NOUVELLES

Rappelons qu’une maison a été emportée et 21 autres évacués à la suite de cet événement.