Le Bas-Saint-Laurent enregistre une baisse significative des signalements à la DPJ

Contrairement au reste du Québec, le Bas-Saint-Laurent se distingue avec une baisse marquée des signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) sur la période 2021-2022. Contrairement à l’année dernière, la région enregistre 2561 signalements traités, en diminution de 11,4%.

Le phénomène est identique du côté des signalements retenus, qui affichent une baisse de 12,4% par rapport à l’année dernière avec 884 cas.

Du côté de la Côte-Nord, la situation est loin d’être la même. La région dénombre 4479 signalements traités, une augmentation de 14%. Les signalements retenus montrent aussi une hausse, alors que 1144 cas ont été sélectionnés pour évaluation.

Environ 65 % des enfants dont la situation a été prise en charge par les différentes DPJ sont âgés de 12 ans et moins. Les motifs ne changent pas, année après année. La négligence reste le facteur numéro un des cas problématiques. Au Bas-Saint-Laurent, un cas sur trois est dû au risque sérieux de négligence. Par la suite, les abus physiques et les mauvais traitements psychologiques s’ajoutent, en plus des troubles de comportement sérieux.

La cause principale de cette baisse flagrante provient de la bienveillance des Bas-Laurentiens, juge la directrice régionale de la DPJ, Mélissa Desjardins. «On a une société très bienveillante au Bas-Saint-Laurent où beaucoup de choses sont développées en prévention pour les jeunes. [...] On est bien tissé dans la région.»

Manque de familles d’accueil

Le problème persiste dans la région malgré cette baisse des cas. En janvier dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS-BSL) avait fait un appel à toutes les familles désirant devenir des familles d’accueil. Près de 90 familles se sont manifestées et dix sont toujours dans le processus. Plusieurs se sont désistés, notamment en raison de la lourdeur du processus.

Au Bas-Saint-Laurent, 150 familles accueillent des enfants. Il en manquerait une dizaine, selon la directrice. Le plus grand défi est de réussir le jumelage entre la famille et l’enfant pour ne pas trop le dénaturer. Un processus très difficile pour plusieurs.