Le député péquiste Martin Ouellet ne sollicitera pas de nouveau mandat

Le député péquiste de la circonscription de René-Lévesque sur la Côte-Nord, Martin Ouellet, ne sollicitera pas de nouveau mandat.

C’est ce qu’il a annoncé mardi matin, dans une conférence de presse.

Pour expliquer sa décision, M. Ouellet a exprimé son désir de passer plus de temps avec ses proches. «Les sept dernières années de ma vie ont été exaltantes, mais il est maintenant temps pour moi de retourner auprès de ma famille», a-t-il dit.

Le député péquiste a souligné qu’il avait promis, lors de son discours d’investiture, un «engagement sans faille», et qu’il considère s’être tenu à la hauteur de sa promesse au cours de ses deux mandats à l’Assemblée nationale.

Dans un long discours, il a évoqué ses principales réalisations tant dans sa circonscription qu’à l’Assemblée nationale, en prenant le soin de mentionner les personnes avec qui il a travaillé sur chacune d’elles.

Le moment le plus fort de sa carrière a été l’adoption d’un amendement à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités selon lequel un élu reconnu coupable d’agression sexuelle sera considéré inapte à occuper son poste, a rappelé le député péquiste.

M. Ouellet a aussi révélé, le sourire en coin, ce qui ne lui manquera pas du travail de député de la circonscription de René-Lévesque.

«Il y a une chose dont je ne m’ennuierai pas, en politique, c’est de commenter la saga du F.-A. Gauthier, a dit M. Ouellet. Ça je pense que ça va être derrière moi, je ne donnerai plus d’entrevue sur ce fameux bateau, et j’espère que tôt ou tard, on aura quelque chose de fiable entre les deux rives.»

Pour terminer son discours, Martin Ouellet a remercié les citoyens de sa circonscription, les membres de son équipe et les chefs du Parti québécois pendant ses 7 années à représenter le parti à l’Assemblée nationale.

Au moment d’adresser quelques mots à son épouse, la voix de M. Ouellet s’est brisée dans un court sanglot. «Sans toi, je n’aurais jamais pu accomplir tout ce chemin et être aussi engagé (...). Tu as toujours été là, même loin des yeux. Pour les citoyens de René-Lévesque, j’ai été dédié. Maintenant, je n’aurai qu’une seule priorité. Je t’aime ma belle Céline, et merci pour tout», a-t-il déclaré avec émotion.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a tenu à remercier Martin Ouellet et à rappeler ses qualités personnelles.

«Comme député, Martin aura été un exemple pour tous. Être député de la troisième plus grande circonscription du Québec et en faire autant sur le terrain, c’est absolument remarquable. Quand on pense que Martin a parcouru plus de 300 000 kilomètres durant sa carrière de député, on constate l’ampleur des sacrifices auxquels il a consenti et celle du travail qu’il a accompli. Nous ne pouvons que saluer son grand dévouement à ses concitoyens, à notre parti et à notre cause commune, celle de faire du Québec un pays», a déclaré Paul St-Pierre-Plamondon, dans un communiqué de presse.

Élu pour la première fois en 2015 lors d’une élection partielle, M. Ouellet a été réélu en 2018 dans la circonscription de René-Lévesque, sur la Côte-Nord.

Le député occupait depuis 2018 la fonction de leader parlementaire du Parti québécois.

Sur les sept élus du Parti québécois à l’Assemblée nationale, Martin Ouellet devient le quatrième, après Loraine Richard, Véronique Hivon et Sylvain Gaudreault, à annoncer qu’il se retire de la vie politique.

À l’élection de 2018, le Parti québécois avait fait élire 10 députés. Trois seulement brigueront un nouveau mandat sous la bannière du parti de Paul St-Pierre-Plamondon à l’élection générale d’octobre 2022.