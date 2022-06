Les agents impliqués dans la mort de Riley Fairholm témoignent

Les agents impliqués dans l'intervention policière qui a mené à la mort de Riley Fairholm au Lac-Brome, en juillet 2018, ont témoigné mardi au palais de justice de Sherbrooke, lors de la deuxième journée de l'enquête publique.

La mère de la victime, Tracy Wing, a notamment reproché aux policiers d'avoir fait feu trop rapidement, tuant du même coup l'adolescent de 17 ans.

Le jour des événements, c'est le sergent Wallace McGovern qui a reçu l'appel d'un témoin rapportant la présence d'un individu en crise et armé devant le IGA du Lac-Brome.

Or, le policier ignorait que le témoin qui avait appelé la police était la même personne qui brandissait une arme dans le stationnement du supermarché.

Le sergent McGovern et sa partenaire sont arrivés en premier à l'intersection de la route 104 et de la rue Victoria, rapidement suivis de trois autres voitures de police, gyrophares éteints pour ne pas effrayer le suspect.

Après avoir balayé les lieux avec une lumière blanche éclairante, le sergent a aperçu un individu vêtu de noir, une arme à la main gauche. L'homme criait en brandissant son pistolet. Selon l'agent Wallace McGovern, il était impossible de distinguer s'il s'agissait d'une véritable arme à feu ou d'un simple pistolet à air comprimé.

À un moment, il entend le suspect, Riley Fairholm, affirmer qu'il «attendait ça depuis cinq ans». Croyant qu'il parlait de la confrontation et en voyant l'adolescent se rapprocher des véhicules de patrouille, le sergent retourne à sa voiture pour s'adresser au suspect avec le haut-parleur.

Pendant l'intervention, le sergent avait surtout en tête une opération semblable, survenue à Moncton quatre ans plus tôt, où un individu a tué trois agents de la GRC et en a blessé deux autres.

«Je lui ai dit que tout allait être OK s'il déposait son arme, a témoigné le sergent Wallace McGovern. Je lui ai demandé à trois reprises, selon mes souvenirs. Mais il demeurait agité, pointant son arme dans notre direction en s'avançant vers nous.»

«J'étais concentré à fixer sa main dans laquelle il tenait l'arme. S'il m'avait visé, j'aurais tiré. C'est à ce moment que j'ai entendu un coup de feu et que je l'ai vu s'affaisser au sol. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire différemment», a ajouté le témoin, compte tenu du peu de temps de réaction dont il disposait.

À l'audience, il a tenu à s'adresser aux parents de l'adolescent qui écoutaient son témoignage. «Les problèmes de santé mentale et de détresse psychologique sont de plus en plus présents. En tant que société, on peut et on doit faire mieux. Il faut trouver des solutions», a-t-il indiqué.

«Le court passage de Riley parmi nous peut-il nous servir à éviter qu'un tel drame ne se reproduise pas?», a demandé la coroner Géhane Kamel à l'audience.

Selon certains amis de Riley Fairholm, ce dernier souffrait d'un mal-être. Malheureusement, il est décédé après avoir été atteint à la tête par un policier. Comme le sergent McGovern, cet agent devra témoigner mercredi.