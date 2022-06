Les mesures sanitaires ne devraient pas revenir après l’été

Le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique par intérim, a fait le point en ondes dans l’émission «Le Bilan» sur la vision du gouvernement concernant la pandémie.

C’est avec un changement lexical que le Dr Boileau a commenté la gestion de la pandémie par le gouvernement. On ne parle désormais plus de «vague», mais plutôt d’ «ondulation». La raison : «on a l’impression que ça n’est pas anormal d’avoir des variations au cours de la période actuelle, puisque les gens portent moins le masque, font moins attention», rapporte l’expert.

Les hospitalisations ont augmenté d’environ 8%, et les cas rapportés d’environ 20%, bien que ces recensements soient souvent liés à des COVID dont les porteurs de présentent plus de symptômes. «Les cas qui viennent parce qu’ils sont malades de la COVID, ça on en a de moins en moins», a-t-il commenté.

Quid de l’été?

Après plus de deux années de pandémie, la santé publique se dit plus sereine, car expérimentée. «On est assez rassurés parce qu’on a l’expérience des deux étés précédents. Mais on a aussi l’expérience qu’à la fin de l’été, les choses peuvent se mettre à changer», considère le Dr Boileau.

Alors qu’il pense avoir fait, avec son équipe, le tour de toutes les questions entourant un contexte favorable au retrait des mesures sanitaires, le directeur de santé publique se veut confiant sur un futur sans mesure coercitive.

Quant à un éventuel retour de ces mesures sanitaires, il «espère qu’elles ne reviendront pas, et le pense. Puisque la condition qui ferait qu’on serait collectivement amenés à être sérieux face à la pandémie, c’est si on avait un nouveau variant qui n’est pas protégé par l’immunité et la vaccination».

