Les patrouilleurs du MTQ appellent au respect du corridor de sécurité

Malgré les campagnes de sensibilisation et les sanctions, un grand nombre d’automobilistes persistent à ignorer le corridor de sécurité, notamment lorsqu’ils doublent un véhicule de service immobilisé en bordure de la route.

Ainsi, le chef patrouilleur de Transports-Québec pour le secteur de Trois-Rivières témoigne que ce genre d’infraction est quotidien.

«On descend du véhicule. On est en train d’installer de la signalisation comme, par exemple, des feux de détresse. Puis on a une voiture qui nous fonce tout droit dessus. À ce moment-là, on est obligé de se tasser de la route et de s’enligner vers le champ pour se trouver une porte de sortie», a relaté Michaël Lamy Desrosiers.

La chose est tellement fréquente que le surveillant routier a songé à changer de métier. «On ne le cachera pas lorsqu’il nous arrive des évènements, que les gens ne respectent pas le fameux couloir de sécurité, on y pense à faire autre chose».

La loi entrée en vigueur il y a exactement dix ans prévaut non seulement pour les véhicules d’urgence, mais aussi pour les véhicules de service.

«On constate qu’il y a peut-être moins de respect du corridor de sécurité quand ce sont des flèches oranges comme par exemple le surveillant routier où des remorqueurs», a déploré Roxanne Pellerin, porte-parole de Transports-Québec.

Les données d’intervention montrent tout de même, jusqu’à un certain point, que les choses s’améliorent. En 2013, première année complète d’application de la loi, 3172 constats d’infraction avaient été imposés au Québec pour omission de respecter le corridor. Ça n’a pas arrêté de décroître depuis. On était tombé à 1640 en 2016 et à 1118 en 2020.