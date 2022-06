Les virements Interac gagnent en popularité

Avec le retour à la normale qui arrive au moment où l’inflation monte en flèche, les Québécois utilisent de plus en plus le service de virement Interac afin de partager le coût de leurs activités.

C’est ce qu’a révélé un récent sondage mené par Hill+Knowlton Strategies pour le compte d’Interac Corp.

Alors que le nombre de virements Interac atteint un niveau record, avec plus d’un milliard de transactions dans la dernière année, trois Québécois sur cinq ont affirmé utiliser chaque mois ce service en ligne.

Pour 56 % des utilisateurs de ce service dans la belle province, il s’agit de la façon la plus simple pour partager les frais liés aux activités avec d’autres personnes.

«La croissance rapide de cette solution peut démontrer qu’elle sert aujourd’hui un nouveau besoin alors que les gens recommencent à vivre ensemble des expériences qui étaient hors de leur portée plus tôt pendant la pandémie», a expliqué Anurag Kar, vice-président adjoint chez Interac Corp.

Après plus de deux ans de pandémie, les gens cherchent à se réunir et partager des moments avec leurs amis et familles. Au Québec, cette tendance est particulièrement élevée alors qu’une forte majorité de Québécois «ont hâte de retrouver leurs amis ou leur famille (86 %) et de participer à des fêtes ou des dîners d'anniversaire (79 %)».

«Chaque génération navigue dans des conditions économiques changeantes, et nous constatons la tendance croissante des Canadiens, surtout les plus jeunes, à utiliser leur propre argent pour les moments de simple plaisir partagés avec leurs amis et leur famille», a indiqué William Keliehor, chef des activités commerciales chez Interac Corp.

Le coup de sonde a été fait en ligne entre le 25 et le 29 mars dernier auprès de 1500 Canadiens âgés de 18 ans et plus.