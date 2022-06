Problèmes d’approvisionnement: certains médicaments se font rares dans les pharmacies

Après le lait maternisé, certains médicaments se font rares sur les tablettes des pharmacies du Québec, qui sont touchées par des problèmes d’approvisionnement.

C’est le cas notamment de psychostimulants, comme le Concerta, le Biphentin ou le Ritalin, qui sont utilisés pour contrer les effets du trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité.

La pharmacienne Marie-Claude Jacques se fait cependant rassurante; on ne parle pas de pénurie : «Présentement on est encore capable de fournir et de trouver des solutions».

Elle souhaite tout de même que la situation ne s’étire pas trop.

«On espère que ça va se régler quand même assez rapidement. On est content que l’école finisse, comme ça, ça devient un peu moins problématique», dit Mme Jacques.

D’autres produits comme le Motrin, le Tempra et le Tylenol pour enfants sont aussi difficiles à trouver. Plusieurs produits sont en rupture de stock, mais là non plus il n’y a pas lieu de s’inquiéter selon le président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoît Morin.

«Ce n’est pas une pénurie complète. On manque de formats, de différentes saveurs. Par contre, il y a des marques maison qui sont disponibles et qui sont l’équivalent», explique-t-il.

Une situation qui pourrait durer encore quelques semaines prévient M. Morin: «On prévoit une instabilité comme ça pour à peu près tout l’été».

Il estime que la situation devrait rentrer dans l’ordre à la fin août.