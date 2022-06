QUB radio dévoile sa grille estivale

L’analyste de «La Joute» Yasmine Abdelfadel va animer cet été l’émission du matin de QUB radio.

Elle sera en ondes de 7h à 9h, en semaine, à compter du lundi 20 juin.

Yasmine Abdelfadel, qui a été chroniqueuse à l’émission d’Antoine Robitaille sur QUB radio, sera épaulée par les journalistes Olivier Bourque et Félix Séguin ainsi que par l’analyste et ancien chef du Nouveau Parti démocratique Thomas Mulcair.

Photo d'Archives

Suivront les animateurs Alexandre Moranville-Ouellet (9h à 10h) et Alexandre Dubé (10h à 12h30) se succéderont tous les jours de la semaine, avant que Vincent Dessureault, qui travaille aux côtés de Mario Dumont depuis quatre ans, à QUB radio, s’installe de 12h30 à 15h.

En fin de journée, l’analyste des politiques publiques et chroniqueur Patrick Dery pilotera le dernier rendez-vous de la journée, de 15h à 17h30, avec la collaboration d’Emmanuelle Latraverse, Guillaume Lavoie et Gilles Proulx.

Des balados, encore des balados

De plus, QUB radio continue de miser sur les séries balados, qui rejoignent beaucoup de Québécois. Parmi les nouveautés, soulignons au passage «À la poursuite de Gilles Villeneuve», illustre champion de Formule 1, et «Par pure vengeance», qui s’intéresse à l'ex-pilote Normand Dubé et qu’on décrit comme «une des sagas criminelles québécoises les plus marquantes du 21e siècle».

Soulignons que 10 des émissions balados de la plateforme audio de Québecor se sont hissées dans le top 30 des émissions francophones les plus écoutées au pays, a précisé l’équipe de QUB radio.

«La profondeur des équipes à QUB radio permet de proposer cet été une grille solide, jeune, avec des animateurs que les auditeurs connaissent. Les succès de QUB radio dans les palmarès d’écoute balado du marché francophone canadienne démontrent la qualité de nos contenus audios. QUB radio sera donc le rendez-vous cet été pour les auditeurs de balados et d’affaires publiques», a indiqué le directeur général de QUB radio, Jean-Nicolas Gagné, dans un communiqué.