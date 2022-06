Soins préhospitaliers : 28M$ pour améliorer l’efficacité des services en région

Devant la couverture ambulancière préoccupante dans plusieurs régions du Québec, le gouvernement provincial investira un peu plus de 28 millions $ dans les services préhospitaliers pour augmenter leur efficacité, a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé.

La politique se décline en cinq axes et comporte trois objectifs. Le ministre Dubé espère ainsi améliorer les services à la population, développer l’offre de services et optimiser les ressources disponibles.

Pour réduire le temps d’intervention, 46 des 112 zones ambulancières dans la province vont abandonner les horaires de faction. Les ambulanciers ne travailleront donc plus sur appel, mais plutôt sur une base horaire.

«C’est un énorme soupir de soulagement pour les secteurs qui ont été convertis ou qui vont l’être. Un horaire à l’heure, ça a beaucoup d’avantages pour les conditions de travail des paramédics, a expliqué le vice-président des relations de travail à la Fédération des employés du Préhospitalier du Québec, Jérémy Landry. Ce qui est bénéfique pour le patient, c’est les délais d’intervention. L’ambulance va arriver de 10 à 15 minutes plus rapidement qu’un horaire de faction.»

De plus, des projets pilotes de «paramédecine communautaire» seront mis en place par le gouvernement. Ces projets permettront aux ambulanciers d’intervenir à domicile afin d’éviter des visites à l’urgence.

«C’est de mieux utiliser nos paramédics avant d’aller à l’hôpital, idéalement d’éviter l’hôpital, de faire le plus de travail qu’on peut à la maison», a soutenu le ministre Dubé.

«Quand on parle de “paramédecine communautaire”, on peut aller plus loin. Que ça soit le suivi de patients des fois à domicile, la prise de signes vitaux, des choses comme ça», a fait voir le directeur des opérations à la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie, Jean-Robert Rupp-Nantel.

Si ces projets viennent à se concrétiser, ce sera la voie de passage pour prêter main-forte au système hospitalier, estime-t-il.

De son côté, le Syndicat de la Coopération des ambulanciers de la Mauricie n’est pas réjoui. Quelques failles dans la politique présentée par le ministre dérangent le syndicat, surtout en raison du manque de main-d’œuvre.

«Pour nous, c’est plus une annonce à saveur électorale. Le gouvernement parle de “paramédecine communautaire”, que les paramédics pourraient aller aider dans les hôpitaux, aider chez les personnes, mais, en réalité, présentement, on a de la difficulté à remplir nos véhicules», a assuré le vice-président, Richard Fournier.

Dans sa nouvelle politique, Christian Dubé a également inclus un volet de prévention destiné à la population. Les citoyens jouent aussi un rôle important dans le système préhospitalier, estime le ministre. C’est pourquoi le ministère de la Santé veut rendre accessibles 1000 défibrillateurs aux citoyens de la province. Cette manœuvre pourrait permettre de sauver 200 personnes supplémentaires annuellement.