Un ComediHa! Fest-Québec de transition

Une centaine de représentations mettant en vedette 200 artistes et une trentaine d’heures de production télé, du 3 au 27 août : le ComediHa ! Fest-Québec regagne du volume en 2022, mais il faudra attendre à 2023 avant qu’il ne revienne à ses dimensions d’avant la pandémie.

«Nous sommes en transition», affirme la vice-présidente de la diffusion et directrice générale du festival, Josée Charland.

Même si la vie a repris son cours normal, les organisateurs ont décidé de jouer de prudence. Ainsi, le retour des villages extérieurs attendra à l’an prochain et ComediHa ! présentera 200 spectacles de moins que les 350 qui étaient à l’horaire en 2019.

Compte tenu du contexte actuel, c’était la bonne chose à faire, estime Josée Charland, en pointant du doigt la pénurie de main-d’œuvre. Par contre, « si la pandémie est complètement derrière nous en 2023, on va se redéployer comme il se doit », ajoute-t-elle.

Il était déjà connu que Michel Courtemanche animera un premier gala d’humour en trente ans et que l’animation des autres Galas ComediHa ! a été confiée à Marie-Mai, une première en carrière, Anthony Kavanagh, Michel Charette, Laurent Paquin et le duo formé par Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault.

On a appris lundi, sans préciser qui serait sur le gala de qui, qu’on verra P-A Méthot, Dominic et Martin, Guillaume Wagner, Sylvain Larocque, Debbie Lynch-White et plusieurs autres durant les galas.

Retour à l’Agora

Le Capitole, l’Impérial Bell et le ComediHa ! Club, qui accueillera 65 représentations, demeurent les principaux sites du festival. S’ajoute l’Agora du Port de Québec, de retour dans le giron de ComediHa ! P-A Méthot y refera une soirée karaoké avec notamment Marianne St-Gelais, Jonas, Ludivine Reding et Stéphane Fallu.

«Il y aura d’autres annonces bientôt pour l’Agora», précise Josée Charland.

Un autre site s’ajoute, la salle Jean-Paul-Tardif, ce qui permettra au festival de décentraliser davantage ses activités. Les billets pour les spectacles payants sont en vente au comedihafest.com. Pour assister aux événements gratuits (environ 75 % de la programmation), il faut se procurer les lunettes du ComediHa ! Fest-Québec, via le même site web.