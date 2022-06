Un nouveau centre de formation pour les policiers à Longueuil

La Ville de Longueuil a investi 6 millions de dollars dans un nouveau centre de formation pour le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

Les employés civils et les 700 policiers du SPAL pourront maintenir et renforcer leur formation dans leur ville. Il ne sera donc plus nécessaire d’aller à l’École nationale de police du Québec à Nicolet (ÉNPQ).

Dans le centre de Boucherville, il y a des salles de cours à la fine pointe de la technologie, un centre de tirs et une salle de combat pour pratiquer l’emploi de la force. Le SPAL a aussi recréé un appartement pour des simulations d'intervention à domicile.

«On se sert de l’appartement pour qu’ils puissent vraiment s’insurger dans le scénario. Les formateurs sont de l’autre côté de la vitre », explique Josée Fortin, chef de département de la formation du SPAL.

Les policiers du SPAL n’auront plus besoin de faire un trajet de plus de 130 kilomètres pour aller à Nicolet. L’ÉNPQ était le seul endroit dans la province pour suivre des formations pour ces policiers.

« Les policiers veulent apprendre. Le volet de l’emploi de la force, le volet technologique, le volet de l’emploi de la force et le volet simulation. Pour eux, c’est toute une plus-value », ajoute Sylvain Champagne, directeur adjoint du SPAL.

Ce projet a commencé il y a 5 ans. Le directeur de police du SPAL veut outiller ses policiers avec la détresse humaine et la santé mentale. « Je sais que les policiers ont besoin d’énormément de formation et d’énormément d’outils, parce qu’ils doivent faire face à la complexité de l’humain. Ce centre de formation a encore plus sa raison d’être et je l’attendais impatiemment », raconte le directeur du SPAL, Fady Dagher à TVA Nouvelles.

Ce centre de formation sera le premier bureau satellite de l’ÉNPQ et les policiers de la grande région de Montréal pourront suivre leurs formations à cet endroit. On s’attend à recevoir entre autres des policiers de la Montérégie et aussi de Laval.

Le directeur général de l’ÉNPQ, Pierre St-Antoine, prévoit ouvrir un deuxième bureau satellite sur l’île de Montréal en 2023. L’ÉNPQ donnera 300 heures de formation annuellement à Boucherville. Avec ce centre de formation, le SPAL peut maintenant offrir de la formation à temps plein. « Être le milieu du savoir au Québec. Recevoir les policiers de chez nous et du grand Montréal, c’est une énorme fierté », précise Fady Dagher.

La mairesse de la Ville de Longueuil a aussi participé à la visite. « Ça en dit long que l’ÉNPQ ait décidé de tenir des cours ici. Ça démontre que les méthodes qui sont employées ici font école un peu partout au Québec. On est très fier de voir le SPAL rayonner », dit Catherine Fournier.