«Si François Legault gagne des élections le 3 octobre prochain... Tu vas avoir un petit 500$», a lancé Richard Martineau dans le cadre de sa chronique à l’émission Le Québec Matin sur LCN.

• À lire aussi: Legault promet un autre chèque aux Québécois s’il est réélu

• À lire aussi: Promesse d’un autre chèque: Legault tente d’acheter des votes, dénoncent les oppositions

L’animateur fait ainsi référence à la déclaration du chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) de faire un chèque de 500$ à tous les Québécois pour contrer l’inflation, mais seulement s’il est réélu.

«D'ici la fin de l'année 2022, on va envoyer un nouveau chèque, évidemment, si on est élu, a-t-il lancé. Il y aura une campagne électorale, le Parti libéral propose d'enlever des taxes de vente sur certains produits, nous, on aime mieux l'approche de donner un chèque et laisser les Québécois choisir!», avait dit Legault à l’Assemblée nationale.

Au lendemain de cette déclaration survenue au début du mois, le député du Parti Québécois Pascal Bérubé a accusé Legault d'essayer d'acheter l'élection.

Et Martineau en rajoute en s’adressant à l’animateur de l’émission, en imitant François Legault.

«Jean-Francois, ta femme aussi peut avoir un petit 500$! Et ta fille aussi Jean-François! Un autre petit 500$ Ah ouais!», ajoute-t-il en imitant François Legault.

***Voyez le moment cocasse et sarcastique dans la vidéo ci-dessus.****