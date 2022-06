Beau et chaud sur le Québec

Les Québécois profiteront du beau temps ensoleillé et chaud mercredi avant l’avènement d’un système dépressionnaire avec son lot d’averses sur le sud et le centre de la province.

Le temps sera donc généralement ensoleillé dans la majeure partie des régions du Québec, alors que des températures estivales feront monter le taux d’humidité à 31 par endroits, notamment dans le sud de la province.

À Montréal et ses environs, il fera 27 degrés à l’ombre, au moment où la région de Québec aura droit à tris points degrés de moins, contrairement aux secteurs du nord, comme le Saguenay, qui verront le mercure monter à 27 degrés avec un humidex 29.

Dans l’est de la province, le beau temps ensoleillé sera en vigueur avec des températures dans les normales de saison, alors que des nuages passagers sont attendus en après-midi, notamment sur la Côte-Nord, selon Environnement Canada.

Le temps sera généralement nuageux aussi dans les secteurs de l’ouest, de Pontiac à l’Abitibi, avec de possibles averses en soirée, mais le mercure demeurera à la hausse, selon l’agence fédérale qui prévoit un humidex 31 en mi-journée.

Pour la journée de jeudi, le temps sera pluvieux avec des averses dans les secteurs du sud-ouest et du centre de la province, alors que dans l’est du Québec on s’attend à ciel variable et des températures presque estivales.