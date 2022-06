Campement d’itinérants: une nouvelle intervention envisagée à Sherbrooke

Six mois après le démantèlement d’un campement érigé par des itinérants sous le pont Joffre à Sherbrooke, en Estrie, une nouvelle intervention des autorités est envisagée puisque cinq personnes y auraient élu domicile et une quantité impressionnante de matériaux s’y retrouve.

Le coordonnateur de la Table d’itinérance Sherbrooke, Gabriel Pallotta, a confirmé que la situation est connue du milieu communautaire.

«On va avoir une vigie au cours des prochains jours et des prochaines semaines, particulièrement à l’approche du 1er juillet parce qu’à cette période il y a une pression supplémentaire sur ce genre d’endroits. On va avoir des discussions avec la Ville et les différents intervenants pour faire un suivi parce que c’est sûr qu’il va avoir quelque chose à faire», a-t-il précisé.

L’espace du côté est de la rue Wellington est clôturé depuis le démantèlement du premier campement l’automne dernier.

Des installations se trouvent de l’autre côté de la rue depuis un bon moment.

Le printemps dernier, les autorités affirmaient que la situation était stable et sous contrôle, mais le campement a depuis pris de l’ampleur.